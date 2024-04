Vivere nel 2060, a Padova un percorso educativo immersivo sui cambiamenti climatici

A partire dal giorno 8 aprile, il Comune di Padova aprirà le porte della sala Polivalente Diego Valeri, al percorso immersivo “2060”, un gioco teatrale con cui ragazzi e adulti potranno simulare le condizioni di disagio causate dalla crisi climatica e dal nuovo contesto ambientale.

L’inaugurazione avrà luogo lunedì 8 aprile alle ore 9 alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione del Comune di Padova.

Con l’ausilio di attori e facilitatori a fare da guida, i partecipanti sperimenteranno sulla loro pelle il lungo e difficile percorso a tappe per raggiungere le zone del Nord Europa, le uniche dove sarà ancora possibile vivere. Alla fine del percorso, ogni ragazzo e ragazza stipulerà un “patto”: cioè si impegnerà, dando la sua parola davanti alla classe, a mettere in atto un’azione quotidiana per contribuire alla mitigazione della propria impronta ecologica e quindi del cambiamento climatico.

Il percorso educativo immersivo “2060”, che toccherà 7 regioni e coinvolgerà più di 140 scuole medie e superiori in tutta Italia, è realizzato nell’ambito del progetto “TESTiamoCI per il futuro: TErritori e STudenti per una nuova CIttadinanza ecologica” che si pone l’obiettivo di promuovere comportamenti e forme di partecipazione volti alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.

Il progetto è co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), e ha come capofila la ong VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo con i partner CBM, Cefa, Cies Onlus, No One out, Osvic e Vides. Anche il Comune di Padova è partner del progetto insieme ai comuni di Palestrina (RM), Genova, Genazzano, Salerno, Arborea (OR), Borgosatollo (BS), Casalecchio di Reno (BO), Conegliano (TV), Gardone Val Trompia (BS), Terralba (OR) e Valsamoggia (BO).

Il percorso “2060” è destinato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole medie e superiori, che potranno prendere parte al percorso immersivo dal lunedì al venerdì (ore 9:00-13:30) fino al 19 aprile. Sabato 13 aprile, dalle 9 alle 13.30, il percorso sarà aperto gratuitamente anche alla cittadinanza. Per prenotazioni: segreteria@consorziomain.it