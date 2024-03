A Padova aperte le iscrizioni per i soggiorni climatici terza età 2024, le richieste entro il 5 aprile

Ripartono i soggiorni estivi per la terza età promossi e organizzati dal Settore Servizi sociali del Comune. Le iscrizioni sono aperte e c'è tempo fino al prossimo 5 aprile per presentare domanda. Per partecipare è necessario essere residenti a Padova, aver compiuto 60 anni, essere autosufficienti e in condizione non lavorativa.

La situazione economica

Per fronteggiare l'aumento del costo della vita, il settore Servizi sociali ha tenuto conto dell’attuale situazione economica che ha penalizzato alcune fasce della popolazione, ed in particolare quella anziana, e nonostante l'inevitabile adeguamento delle tariffe all'aumento dei prezzi turistici, ha prestato particolare attenzione alle persone con Isee inferiore ai 6 mila euro. L'obiettivo del Comune è garantire comunque, a tutti, l'opportunità di trascorrere una vacanza al mare o in montagna favorendo, anche se per un breve periodo, la partecipazione ad iniziative che consentano di migliorare sia la qualità di vita che le relazioni personali.

Contributo

Anche per l’edizione 2024, Il Comune mantiene il riconoscimento di un contributo a sostegno del costo del soggiorno per coloro che presentino una dichiarazione ISEE inferiore ai 20 mila euro e ridefinisce la quota pro-capite a carico dell’anziano, a titolo di compartecipazione, aggiornandola al costo del soggiorno tenuto conto dell’aumento del costo della vita.

I servizi

Viene confermato anche il servizio dei soggiorni che, come gli altri anni, prevede il trattamento di pensione completa e trasporto, oltre alla presenza di un animatore per la durata di tutto il periodo di vacanza. Come sempre, rimane la possibilità di indicare nella domanda la preferenza della destinazione del soggiorno e la possibilità di selezionare periodi e durate diversi.

Info ulteriori

Tutte le ulteriori informazioni per presentare la domanda, per conoscere le proposte e le tipologie di soggiorno, per contattare l’ufficio Attività Creative Terza Età del Comune, sono disponibili consultando il sito istituzionale www.padovanet.it al seguente link www.padovanet.it/informazione/ soggiorni-climatici-anziani- anno-2024.