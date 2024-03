“Noi non ci caschiamo! Facciamo rete contro le truffe agli anziani”: al via gli incontri nei Quartieri

Entra nel vivo il progetto “Noi non ci caschiamo! Facciamo rete contro le truffe agli anziani” con il primo dei nove incontri formativi programmati nei quartieri, dedicati alla terza età, e curati da Comune di Padova, Prisma-Padova accende comunità, Polizia di Stato, Carabinieri e Federconsumatori, per scoprire come muoversi in sicurezza online, al telefono, per strada. L’appuntamento è mercoledì prossimo, 27 marzo, nella sala Livio Paladin di Palazzo Moroni, dalle ore 15 alle 17, ed è un incontro dedicato a volontari e operatori.

«Con questi incontri – sottolinea l’assessora al Sociale, Margherita Colonnello - cerchiamo di puntare sulla prevenzione fornendo strumenti utili per aumentare la consapevolezza sui rischi ai quali sono esposte le persone anziane, cerchiamo di aiutarle a difendersi, tutelandole e proteggendole. Penso che l'efficace collaborazione tra istituzioni, associazioni, singoli cittadini, sia la prima e più importante forma di prevenzione per l'insicurezza, e la città si presenta già unita grazie alla “rete” di collaborazione presente sul territorio che opera per lo sviluppo di comunità. Ancora una volta – prosegue Colonnello - riusciamo a proporre azioni concrete per contrastare il fenomeno delle truffe nei confronti delle persone anziane. Un pensiero particolare va a quelle che vivono condizioni di solitudine e che sono maggiormente vulnerabili ed esposte al rischio dei raggiri. Ringrazio, sempre, tutti coloro che hanno contribuito a dare vita a questo progetto, che prosegue. Il nostro obiettivo è stato proprio quello di fornire consigli utili e strumenti che aumentino la fiducia nelle istituzioni e il senso di vicinanza ai cittadini anziani e alle loro famiglie attraverso l’attivazione di contatti diretti con i servizi già presenti nel territorio».

Quando e dove

Ecco le date dei successivi incontri:

4 aprile, Quartiere 3, dalle 16 alle 17.30, presso la Parrocchia Madonna della Salute;

9 aprile, Quartiere 3, dalle 16 alle 17.30, nella Sala Pertini di via Bajardi;

16 aprile, Quartiere 6, dalle 16.30 alle 18, presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta;

22 aprile, Quartiere 4, dalle 17 alle 18.30, presso la Parrocchia Crocifisso;

2 maggio, Quartiere 1, dalle 10 alle 11.30, nella sala riunioni presso Serra Portello;

13 maggio, Quartiere 5, dalle 16.30 alle 18 presso la Parrocchia S. Martino Vescovo;

17 maggio, Quartiere 2, dalle 16 alle 17.30, nella sala Benetti Altobelli, con servizio di interpretariato LIS;

24 maggio, Quartiere 5, dalle 16.30 alle 18, presso lo Spazio Prisma Magenta, con servizio di interpretariato LIS.

Dettagli

“Noi non ci caschiamo! Facciamo rete contro le truffe agli anziani” è un progetto attivato dal settore Servizi Sociali del Comune di Padova nell’ambito del Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani (circolare Ministero dell’Interno 1 giugno 2023). Per la realizzazione del progetto è stata incaricata l’ATI composta dalle cooperative sociali Centro Train de Vie, La Bottega dei Ragazzi e Progetto Now che attualmente gestiscono il progetto di Sviluppo di Comunità del settore Servizi sociali denominato “Prisma – Padova accende Comunità”. Gli incontri organizzati nei quartieri sono realizzati in collaborazione con Polizia di Stato, Carabinieri, Federconsumatori, Acli Padova, Spi Cgil, Anteas S. Pio X Pescarotto, Sezione Provinciale ENS di Padova.

Nell’ambito del progetto, oltre agli incontri nei quartieri è disponibile online un vademecum pubblicato sul sito istituzionale del Comune ww.padovanet.it al link https://www.padovanet.it/ informazione/progetto-noi-non- ci-caschiamo-facciamo-rete- contro-le-truffe. In caso di necessità sono comunque a disposizione dei cittadini, per ricevere supporto, indicazioni e informazioni, gli sportelli di prossimità istituiti presso l’Ufficio Attività Creative Terza Età del Settore Servizi Sociali del Comune, telefonando allo 049 8205088, presso i quartieri, con accesso su prenotazione al numero unico 375 6641680 e, in qualunque momento, le Forze dell’Ordine.

