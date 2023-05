In 300 al corteo del 1 Maggio all'Arcella

Dall'ansa Borgomagno e poi attraverso l'Arcella fino ad arrivare al Parco Milcovich. La giornata, di mobilitazione e festa come si addice al primo maggio, è stata indetta in questa forma da Adl Cobas. Hanno risposto molte realtà politiche, associative e culturali della città. Dalle realtà sportive come Quadrato Meticcio alla Polisportiva Sanprecario fino a Stria e Nadir, che operano in piazzale Gasparotto. Presente anche il Forum Arte Padova e il cso Pedro. Erano circa in trecento e si sono dati appuntamento alle 16, nonostante il tempo incerto che ha segnato questa giornata. Tanti gli interventi durante tutto il percorso, in cui si sono ascoltate voci che hanno evidenziato come non sia solo una questione di lavoro, ma che comprende tutti gli aspetti della vita. Precarietà, sfruttamento, disparità sociali ma anche difesa dell'ambiente e dei diritti umani, sono stati i temi caldi del pomeriggio. In serata concerti e attività per bambini al parco Milcovich.