Accoglienza, Bano critica Giordani: «Non di sua competenza concedere la palestra del Duca degli Abruzzi»

L'appuntamento con tutti i sindaci il Prefetto Messina lo ha fissato alle 18, ed erano tantissimi i primi cittadini presenti a questo aperitivo organizzato per presentarsi. Inutile dire che il tema caldo, quello che agita i sindaci della provincia rigurada l'accoglienza. Tra questi anche Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, che ha criticato il Presidente della Provincia per aver concesso la palestra del Duca degli Abruzzi. «Quella è una palestra della Provincia. Giordani ha sbagliato a concederla, è una cosa che non è nel suo diritto fare. La Provincia non ha nessuna competenza in termini di immigrazione, ce l'ha solo di amministrazione. E' una questione che deve risolvere il Governo e la Prefettura, non noi. La Provincia non ha nessuna competenza in questo senso e Giordani in quel caso ha fatto una scelta politica che non poteva fare, mettendoci in difficoltà». Anche altri sindaci hanno espresso delle perplessità su questo tema, ma in modo meno netto di come invece ha fatto il primo cittadino di Noventa Padovana. «Quella di concedere la palestra del Duca degli Abruzzi è una decisione che Giordani non poteva e non doveva prendere. Quelle della sua città è un conto, dove è sindaco, ma quelle di competenza di provinciale non dovevano essere destinate a quello scopo perché non è una competenza nostra risolvere il nodo degli arrivi. E' stato un errore politico e per quanto affetto e stima provi per Giordani, gliel'ho detto subito già un mese fa, appena si è verificato il fatto». Infine Bano fa una riflessione: «Può essere una palestra il luogo dove accogliere delle persone? Non scherziamo».