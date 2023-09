Migranti, vuota la palestra della scuola Falconetto: «Ora sono ospitati in vari appartamenti»

Tirata a lucido in men che non si dica: splende il pavimento rosso della palestra della scuola media Falconetto nel quartiere Forcellini, che fino a ieri, giovedì 7 settembre, ha ospitato poco più di trenta migranti.

Via le brandine, presto torneranno gli attrezzi ginnici in vista dell'imminente inizio dell'anno scolastico. A esperienza finita è Fabrizio Tellini, direttore dei progetti di accoglienza del consorzio Veneto Insieme, a fare il punto: «Qui alla Falconetto abbiamo lavorato con la Croce Rossa, che ci ha dato un supporto enorme: senza di loro non avremmo potuto realizzare questa accoglienza. I ragazzi che abbiamo accolto alla Falconetto, compresi in una fascia di età che andava dai 18 ai 25 anni, rappresentano con ogni probabilità la forza-lavoro dei loro rispettivi Paesi: tra loro c'era un insegnante di geografia, ma anche periti tecnici. Con loro abbiamo anche voluto iniziare un corso di italiano di due ore al giorno nonostante i tempi stretti: questi ragazzi sono una parte dei nostri lavoratori di domani, e dunque dobbiamo investire su di loro così da non lasciarli indietro. Il rapporto con il quartiere è stato fantastico, al punto che i residenti ci hanno portato anche qualche dolce. Dove si trovano adesso questi ragazzi? In appartamenti dell'accoglienza tra Padova, Pernumia e Piazzola sul Brenta, gestiti dalle cooperative del progetto. Nel Padovano, invece, il totale dei migranti arrivati è di poco sotto alle 2mila persone».