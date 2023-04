Legge regionale suicidio assistito, raccolte già mille firme a Padova

Soprattutto nei fine settimana i banchetti dell'associazione Luca Coscioni si firma per chiedere una legge regionale che dia tempi e modalità certe alle aziende sanitarie per coloro che vorranno fare richiesta, perché gravemente ammalati, del cosiddetto suicidio assistito

Soprattutto nei fine settimana i banchetti dell'associazione Luca Coscioni si firma per chiedere una legge regionale che dia tempi e modalità certe alle aziende sanitarie per coloro che vorranno fare richiesta, perché gravemente ammalati, del cosiddetto suicidio assistito. Anche oggi in Piazza delle Erbe in tanti hanno sottoscritto la petizione popolare. Sono già mille le firme raccolte tra Padova e provincia.