Siccità, ecco l'ordinanza che vieta di avvicinarsi ai canali interni alla città

L'annuncio, anche se di anticipazioni ce n'erano già state in seguito all'incontro dell'unità di crisi avvenuto ieri, lunedì 1 agosto, è stato dato in mattinata dall'assessore Andrea Micalizzi. Si era già capito dalle prime indiscrezioni, ora però è ufficiale, non ci si potrà avvicinare, pescare o fare alcun tipo di attività nei corsi d'acqua cittadini. «L'ordinanza - spiega il vice sindaco, Andrea Micalizzi - è circoscritta ai canali interni alla città. Non sono comprese invece Bacchiglione, Scaricatore, San Gregorio e il proseguimento del Piovego sul Brenta». Il provvedimento riguarda anche un potenziale pericolo per la salute pubblica. Per questo nel monitoraggio continuo della acque sono coinvolte infatti anche Ulls e Arpav, ed è in sinergia con questi enti che si sono prese queste decisioni che sono comprese nell'ordinanza. «I dati delle rilevazioni di Arpav ci svelano la presenza di elementi tipici a scarichi fognari o dovuti alla morte di tanti pesci. Per questo nell'ordinanza ci sarà anche il divieto di offrire cibo agli animali in quelle zone. L'ordinanza prevede anche prescrizioni per privati che abitano nei pressi dei corsi d'acqua. A loro chiediamo collaborazione».