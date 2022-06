Parte la quarta dose anti Covid, l'Usl invia 140 mila lettere agli over 80 e ai fragili

L'Usl 6 ha inviato circa 140 mila lettere di invito per tutti gli over 80 anni e per le persone fragili di età compresa tra i 60 e i 79 anni che non hanno ancora eseguito la quarta dose. A loro servirebbe il secondo booster. Si tratta di over 80 e persone fragili affette da malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, epatiche, cerebrovascolari, diabete, emoglobinopatie, fibrosi cistica, sindrome di Down, grave obesità, disabilità grave fisica, sensoriale, intellettiva o psichica.Si tratta di persone fragili per età o per malattie attuali o pregresse e quindi a maggior rischio di sviluppare forme gravi di infezione da Covid, soprattutto in vista dell'autunno. Come scrive Il Mattino di Padova, l'Euganea reputa quindi importante giocare d'anticipo e rafforzare le difese immunitarie di queste persone attraverso un semplice richiamo da somministrare il più presto possibile.

Quarta dose

La quarta dose è indicata a 120 giorni dalla terza somministrazione a meno che nel frattempo non si abbia avuto un tampone positivo o infezione dopo la prima dose di richiamo.Gli interessati potranno scegliere di recarsi in uno dei centri vaccinali indicati nella lettera, con o senza prenotazione. Non è necessario, comunque, che le persone aspettino la lettera per vaccinarsi: possono recarsi comunque senza prenotazione in uno dei Centri vaccinali indicati sul sito aulss6.veneto.it.A Este, nel chiostro degli Zoccoli, l'accesso è libero per secondo booster il venerdì dalle 14 alle 17.30; a Camposampiero, al centro De Rossignoli, booster senza prenotazione mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17, mentre in Fiera a Padova, l'accesso è libero da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e da lunedì a venerdì dalle 14 alle 17. Il centro è chiuso lunedì 13, sabato 18 e sabato 25 giugno.