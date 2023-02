Un servizio gratuito di aiuto per i compiti per casa: l'iniziativa comunale

Ci sono ancora posti disponibili al centro di aggregazione ragazzi del Comune di Albignasego “After Hour”, che a partire da quest’anno offre anche un prezioso servizio di aiuto compiti.

Compiti

Un'attività gestita da educatori specializzati che si affianca alle proposte ricreative e ludiche e ai laboratori. Situato in piazzetta Caduti del Lavoro, dietro a Villa Obizzi e attivo quattro giorni alla settimana, dal lunedì al giovedì dalle ore 15 alle ore 18 (da aprile dalle ore 15.30 alle ore 18.30), il centro è aperto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 15 anni o che hanno concluso il ciclo della scuola primaria). La partecipazione è gratuita, è necessario compilare il modulo di iscrizione online che si trova nel sito www.peterpangroup.it sezione “iscrizione ai servizi”. Finanziato con un contributo annuale di 32mila euro da parte del Comune, il centro è affidato alla cooperativa sociale Peter Pan. Il sindaco Filippo Giacinti ne parla come di «Uno spazio di socialità e di aggregazione per i ragazzi, ma anche un servizio che sostiene in modo concreto la conciliazione vita-lavoro di molte famiglie». Aggiunge l'assessore alle politiche sociali Anna Franco: «Il servizio di aiuto compiti introdotto con la nuova gestione va proprio in questa direzione ed è apprezzato perché offre un supporto a molti genitori che durante il pomeriggio sono impegnati nelle attività lavorative. Anche quest’anno nel mese di luglio è inoltre prevista un’estensione degli orari proprio per offrire un ulteriore supporto durante il periodo di chiusura delle scuole».