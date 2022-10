Auto e Moto d'epoca, cala il sipario: dopo 39 edizioni l'evento trasloca a Bologna

«Trentanove edizioni, 46 Paesi, 18.600 espositori, 84.500 auto esposte, 5.700 bisarche, 6.200 ricambisti, 4.485.000 mq, 2.740.000 visitatori, 9.500 giornalisti e... 59 minuti, perché Padova e Bologna distano solo 100 km»: con questi numeri Auto e Moto d'epoca saluta la città del Santo in vista del trasloco definitivo dal prossimo anno in terra emiliana.

Auto e Moto d'epoca

Si è chiusa ieri, domenica 23 ottobre, la 39esima edizione di Auto e Moto d’Epoca, dal 1983 uno degli appuntamenti internazionali di riferimento per gli appassionati di motori. Una chiusura in bellezza per la manifestazione, che è cresciuta negli anni e che ha salutato Padova con un’edizione da record: «Quest'anno a Padova - ha commentato l’organizzatore Mario Carlo Baccaglini - abbiamo raggiungo una qualità elevatissima. Non c’è padiglione che non meritasse di essere visitato; non uno che non abbia ospitato macchine particolari e bellissime. Tutti i visitatori, appassionati, professionisti e grande pubblico sono rimasti entusiasti». Ma lo sguardo vola al prossimo futuro e la parola chiave è crescita. «A Bologna potremo sviluppare nuovi settori per noi fondamentali. Avremo uno spazio per le moto paragonabile a quello delle automobili, per portare in fiera la storia e la cultura delle due ruote. Spazio anche al mondo delle corse d’auto, settore che in questo momento richiama una grandissima attenzione. Sono sicuro - conclude Baccaglini - che a Bologna Auto e Moto d’Epoca potrà raggiungere livelli di qualità e accessibilità molto alti». Appuntamento dunque a Bologna, nella terra dei miti e della passione per i motori, dal 26 al 29 ottobre 2023.