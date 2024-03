Un tuffo nel mondo del fantastico: Padova capitale della cultura pop con Be Comics

Tutto è pronto per la nuova edizione di Be Comics!, il tradizionale festival dedicato alla cultura pop e geek del nord-est. L’appuntamento è fissato sabato 16 e domenica 17 marzo presso il padiglione 7 e la galleria 78 della Fiera di Padova.

Un tuffo nel mondo del fantastico

Proprio come suggerisce il tema di questa edizione, “Un tuffo nel mondo del fantastico”, tutti i visitatori potranno prendere parte ad un viaggio indimenticabile all’interno della cultura pop. Nei due giorni di manifestazione sarà possibile sperimentare numerose attività alla scoperta di tutte le sfaccettature delle arti e dei mezzi di espressione, in una comune unione all’insegna delle passioni per tutte le generazioni. L’organizzatore Fandango Club Creators, in partnership con Padova Hall - società che gestisce la Fiera di Padova - è pronta ad accogliere fan di ogni età per due giorni imperdibili, sullo sfondo di una delle città più affascinanti del Nord Italia. I biglietti sono disponibili ancora per poco ad un prezzo speciale su becomics.it.

Marco Cecchetto

Nella giornata di sabato 16 sarà presente una vera e propria leggenda dei fumetti Marvel, Marco Checchetto, autore veneto che ha iniziato una serie di collaborazioni con la Casa delle Idee nel 2007, disegnando per numerose testate tra cui anche Amazing Spider-Man. Nel 2015 approda anche nell’universo di Star Wars, ampliando ulteriormente il suo già notevole portfolio. La sua interpretazione di Daredevil è tra le più amate dai fan, tanto che una delle sue tavole è stata utilizzata per dare forma al logo ufficiale per i sessant’anni del supereroe. Alle ore 14 presso il Be Stage!, il palco al centro dell’evento, si terrà un panel in cui verrà presentato il nuovissimo Ultimate Spider-Man, di cui il disegnatore ha curato le tavole insieme allo sceneggiatore Jonathan Hickman. Sarà un momento unico in cui si potrà scoprire il dietro le quinte di uno dei fumetti più attesi degli ultimi anni! Successivamente, l’autore si tratterà per una sessione di firma copie presso lo stand di Kissa Shop.

Nobuyoshi Habara

Un altro ospite di eccezione è l’artista giapponese Nobuyoshi Habara. Appassionato di questo mondo fin dall’adolescenza, Habara ha fondato un club amatoriale dove ha potuto compiere i primi passi nel settore dell’animazione. Grazie alla sua curiosità ed ecletticità, durante la sua carriera ha potuto sperimentare tutti i ruoli e le evoluzioni di questa arte dinamica, dagli storyboard fino alla direzione di Star Blazers: Space Battleship Yamato 2022, film ambientato nell’universo del celebre anime anni ‘70, La Corazzata Yamato. L’autore sarà presente entrambi i giorni con due panel retrospettivi sul Be Stage!, in cui si rivivranno la sua carriera e il mondo degli anime mecha, il genere fantascientifico robotico dell’animazione giapponese. Lo si potrà inoltre conoscere in area Artist Alley, dove avrà una postazione dedicata in cui firmerà autografi per i fan.

Cultura pop

L’host ufficiale, Beatrice Lorenzi, insieme aGiovanni “Zeth Castle” Zaccaria, accompagnerà i fan tra i mondi della cultura pop, facendo scoprire i numerosi ospiti che si susseguiranno sul palco: dagli autori Ivan Bigarella e Alberto Dal Lago, ai content creator come Domenico “Cavernadiplatone” Guastafierro e Paolo “Paolocannone” Marcucci. Tra i momenti imperdibili, ci sarà la sfida Ink Wars, dove la pura magia dell’arte si svelerà direttamente sotto gli occhi del pubblico: due disegnatori, un tema e 30 minuti per improvvisare uno sketch. Immancabile anche l’appuntamento con Cicciogamer89: sabato 16 il noto Youtuber incontrerà il pubblico in un esclusivo meet & greet, e presenterà la tappa inaugurale del CiccioBurger Battle Truck, dove si potranno assaporare i gustosi panini da lui ideati. Il content creator ed esperto di Giochi di Carte Collezionabili Dario Moccia sarà presente a Be Comics! per un appuntamento veramente speciale: sabato alle 16:00 metterà alla prova il pubblico e i suoi amici in Nerd Master - Chi ne sa di più di cultura nerd?, un quiz unico dedicato al sempre più diffuso mondo dei GCC. Il Be Stage! è powered by Naked, brand di noodles e riso istantanei rivolto ai giovani, che trasforma un pasto veloce in un viaggio gustoso e sorprendente attraverso le sfumature dell'estremo oriente, dalla Thailandia al Giappone, dalla Cina al Vietnam. Grazie alla partnership con Naked è presente un corner dedicato in cui si potranno assaporare deliziosi assaggini intraprendendo un viaggio autentico di gusto asiatico.

Videogiochi

I visitatori non troveranno solo comics: grazie alla collaborazione con QLASH, nella Gaming Area di Be Comics! saranno disponibili 300 mq di postazioni con il meglio dei videogiochi del momento. Saranno due giorni di tornei non stop, dove il celebre team eSport veneto permetterà a tutti di mettersi alla prova sui grandi classici come Fortnite, League of Legends e Valorant e sui giochi sportivi come EA Sport FC, eFootball e MotoGp. Tutti potranno trovare una sfida a cui partecipare per testare le proprie abilità. Nintendo sarà grande protagonista con numerose console su cui sarà possibile provare Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Scarlatto e Violetto, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il team di Pokémon Millennium accompagnerà adulti e bambini nel fantastico mondo della grande N con numerosi tornei e attività che si svolgeranno nei giorni di manifestazione. Tra questi, un imperdibile torneo a Super Smash Bros. Ultimate e appuntamenti sul Be Stage! in cui verranno approfondite le ultime novità dal mondo Pokémon. Per tutti coloro che non vedono l’ora di acquistare i videogiochi del momento e quelli provenienti dal mondo del retrogaming, GamesAndMovies sarà presente per la prima volta a Be Comics! con un ricco catalogo e numerose offerte imperdibili che comprenderanno giochi come Final Fantasy VII Rebirth, Rise of the Ronin e Dragon’s Dogma 2, oltre che con un’area di più di 200 mq in cui sarà possibile trovare numerose postazioni di gioco tra pc e console in cui provare titoli come: Tekken 8, Jujutsu Kaisen, Like A Dragon Infinite Wealth, il nuovissimo titolo di WWE 2024 e numerosi giochi iconici tra cui Spider-Man 2, Mario Vs. Donkey Kong e Super Smash Bros. Tante le novità che quest’anno hanno permesso a Be Comics! di aprirsi sempre di più alle nuove generazioni e alle loro tante passioni. Con l’intenzione di continuare a intercettare le richieste degli appassionati e di proporre loro un’offerta unica e completa, l’ormai affermata manifestazione veneta sta diventando sempre di più Be Comics! and Games.

Giochi da tavolo

A Be Comics!, dal videogioco al mondo dei giochi da tavolo analogici, Mondiversi proporrà delle dimostrazioni di alcuni dei boardgame più amati come Red Borg, Mutants and Masterminds e Bard’s Gate. Tutti coloro che vorranno vivere delle avventure mitiche all’interno del vasto universo dei Giochi di Ruolo dovranno soltanto prenotare la propria sessione e prendere il volo verso mondi fantastici e immaginifici. Per chi preferisce altri generi, invece, saranno disponibili tante altre aree demo adatte a soddisfare tutti i gusti e le preferenze.

Fumetti

Il meglio del mondo del fumetto nazionale e internazionale sarà presente nell’area Be Comics & Manga. Edizioni BD, J-POP Manga, BeccoGiallo, Coconino, Re-Belle Edizioni, A.P.O. (Authorized Personnel Only), MangaSenpai, Star Shop Distribuzione e tanti altri sono pronti ad accogliere i visitatori con le loro ultime novità per un autentico viaggio nel mondo dell’editoria. Oltre alle case editrici tradizionali, l’Artist Alley porterà sotto i riflettori tantissimi artisti emergenti e autoprodotti che non vedono l’ora di mostrare le loro ultime opere.

Cosplay

L’immancabile universo del cosplay avrà un’area dedicata grazie a Epicos che, in qualità di Community Partner, accoglierà tutti i cosplayer che vorranno mettere in mostra le loro creazioni. Tra gli appuntamenti immancabili, sabato 16 si svolgerà la Cosplay Parade aperta a tutti, mentre domenica 17 sarà la volta dell’Epic Cosplay Contest, la gara ufficiale valida per la Cosplay Italian Cup, l’unico campionato nazionale dedicato al cosplay. Ci saranno meet & greet, shooting dedicati e, soprattutto, sarà presente SoS Cosplay, angolo adibito alla riparazione dei costumi nel caso di piccoli incidenti di percorso. La Be Comics! Cosplay Area è powered by Italpizza, che offrirà dei pizza kit firmati ai partecipanti più apprezzati del contest. Per coloro che vorranno scoprire come creare acconciature incredibili, got2b presenterà l’esclusiva linea di prodotti per lo styling dei capelli con dimostrazioni a cura di una hairstylist professionista. Da non perdere inoltre Enjoy, il car sharing di Enilive, presente con un corner dedicato in cui sarà possibile scoprire anche gli Enjoy Point attivi a Padova in cui noleggiare un'auto per viaggiare in tutta Italia.

Fantasy Area

La nuova Fantasy Area situata nella galleria 78 trasporterà il pubblico nel mondo del fantastico grazie a rinomate community che, con le loro scenografie e photo opportunity, regaleranno un ricordo indelebile a grandi e piccini. La 501st Italica Garrison, la Rebel Legion Italian Base, The Dark Empire - Darkghst Spire e Ori'Cetar Clan - MMCC, i gruppi di costuming Star Wars ufficialmente riconosciuti da LucasFilm, saranno presenti con il loro stand a disposizione di tutti i visitatori per tanti selfie stellari con i loro personaggi preferiti, da Darth Vader a Obi-Wan Kenobi, da Kylo Ren agli Stormtrooper fino ai cacciatori di taglie mandaloriani. Saranno presenti anche i simpaticissimi droidi di Droid Builders Italia tra cui l'immancabile R2D2 e i suoi inseparabili amici. Un'occasione unica per fare un salto nell'iperspazio e ritrovarsi nella mitica "galassia lontana lontana".

Area medievale

La Fortezza, rinomata associazione che trasporta i visitatori nel mondo del Medieval Fantasy trasforma l’area in un piccolo villaggio, dove si potrà mettere alla prova il proprio valore con tornei di spade, corse sui draghi e giochi storici e l’immancabile photo set con il Drago Artiglio e il suo trono. Non possono mancare i mitici Sbandieratori e i Musici della città di Avigliana che con le loro acrobazie affascineranno tutti i visitatori.

Cultura e usanze

Con la scuola di lingue Il Mulino, l’associazione culturale giapponese Ochacaffè, Anna di Persi in Corea, la dottoressa Nishioka e DJ Shiru, i visitatori potranno vivere in prima persona la cultura e le usanze di due paesi sempre più affascinanti per le nuove generazioni, il Giappone e la Corea del Sud. K-ble Jungle coinvolgerà tutti con i travolgenti ritmi del K-pop, fenomeno musicale coreano da milioni di ascolti mensili. Sabato 16 si terrà inoltre la selezione per il campionato europeo K-pop Dance Fight Fest, mentre domenica 17 crew e solisti mostreranno le loro spettacolari coreografie ispirate al movimento asiatico. Le random dance, infine, renderanno il pubblico protagonista coinvolgendolo sulle note delle hit più amate. La Food Court powered by La Piè Gusto Romagnolo, situata nella galleria 78, sarà il luogo ideale dove ricaricare le energie e gustare numerose proposte per una pausa all’insegna del relax e del buon cibo.

Info

Anche quest’anno i Partner Editoriali di Be Comics! sono Corriere dello Sport Stadio e Tuttosport, che seguiranno l'iniziativa e la promuoveranno on e off-line, confermandosi un punto di riferimento per tutte le principali news relative al mondo eSport grazie alle uscite settimanali sui quotidiani cartacei e alla sezione online sui siti dedicati a questo universo. La Radio Ufficiale dell’evento è la superstation Radio Piterpan, l’emittente veneta dedicata ai giovani più ascoltata della regione, che con il suo stile unico è pronta a intrattenere tutti i visitatori. Il programma ufficiale è in costante aggiornamento ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali di Be Comics! e su becomics.it. Il conto alla rovescia è partito, l’appuntamento con il mondo nerd è alle porte e agli appassionati non resta che segnare sul calendario il 16 e 17 marzo. La passione torna protagonista alla Fiera di Padova per due giorni di puro divertimento, meglio affrettarsi ad acquistare i biglietti in prevendita ad un prezzo speciale.