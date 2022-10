Emergency, raccolti 3.500 euro grazie al burraco

Oltre 200 persone per un pomeriggio di gioco e solidarietà: ha registrato il pienone l’iniziativa “Burraco di beneficenza per Emergency”, svolta nella sala parrocchiale Santa Maria Assunta di Rubano nel pomeriggio di ieri, sabato 9 ottobre.

Emergency

L’appuntamento, organizzato dall’associazione “Patavina cultura e giochi” in collaborazione con il circolo locale NOI e la Parrocchia Santa Maria Assunta con il patrocinio del Comune di Rubano e della F.I.Bur, ha raccolto oltre 3.500 euro che sono stati donati ad Emergency, l’associazione fondata nel 1994 da Gino Strada e Teresa Sarti che opera in otto Paesi del mondo curando vittime di guerra e della povertà e che in 28 ha già portato soccorso ad oltre 12 milioni di persone. I partecipanti, sotto la supervisione degli arbitri federali Diego Agostini, Ennio Riondato e Enrico Toffanello, si sono affrontati in quattro turni di gara per quattro mani di gioco: due a movimento Mitchell, due a movimento Danese. Moltissimi i premi in palio, offerti da numerose aziende del territorio che hanno voluto dare il proprio contributo. «Grazie a tutti i volontari - ha dichiarato in apertura la Sindaca di Rubano Sabrina Doni - e a tutti coloro che hanno preso parte a questa bellissima iniziativa. Per il nostro comune è un piacere e un onore ospitare momenti di aggregazione e solidarietà, in cui la cittadinanza si organizza e si ritrova per aiutare chi ha più bisogno di una mano». Affermano i volontari di Emergency Padova: «Il successo di questo appuntamento, giunto alla seconda edizione, ci riempie di gioia: tra le iniziative che organizziamo settimanalmente in città e in provincia, questa è sicuramente una delle più partecipate. I fondi che abbiamo raccolto saranno destinati ai progetti che l’organizzazione ha intrapreso nel mondo e anche in Italia. Ricordiamo infatti che anche in Veneto, a Marghera, Emergency offre nel suo Poliambulatorio assistenza sanitaria a tutti coloro che ne hanno bisogno».