Il cane Pepe veglia il suo amico gatto Dracula, investito da un'auto: la commovente storia dalla Bassa

Amici inseparabili fino all'ultimo istante di vita: ha toccato il cuore di tutti gli abitanti di Terrassa Padovana la foto condivisa dai social da una residente in cui si vede un cane sdraiato in mezzo alla strada a pochi centimetri da un gatto investito da un auto, che giace morto.

Pepe e Dracula

Grazie a questo scatto - come riporta "Il Mattino di Padova" - si conoscono anche i nomi dei protagonisti: il cane di grossa taglia si chiama Pepe, mentre il povero micio si chiama Dracula, e vivevano insieme in un'abitazione a poca distanza da via Cattaneo, luogo dell'incidente. Come raccontano i padroni dei due animali, Dracula era entrato a far parte delle loro vite cinque mesi fa, quando lo avevano portato a casa dopo la morte della loro cagnolina, e Pepe lo aveva subito "adottato". Un legame affettivo che si è spezzato domenica 6 febbraio, quando Pepe ha vegliato il suo amico Dracula (ringhiando contro chi provava ad avvicinarsi) fino all'arrivo del proprio padrone.