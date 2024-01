Caregiver: un corso gratuito per imparare a prendersi cura anche di sé

Parte il 5 Febbraio il primo gruppo del progetto Caregiver Veneto in Rosa presso la Biblioteca civica Alda Merini di Montegrotto Terme. Il progetto, proposto da ISRAA con il patrocinio dell'OPPV e realizzato con la collaborazione dei servizi sociali del Comune di Montegrotto Terme e la Consulta delle Pari Opportunità, consiste in un corso di 5 incontri in presenza o online con l'obiettivo di dare alle donne caregiver degli strumenti per prendersi cura anche di sé stesse con le pratiche della consapevolezza e lo sviluppo delle loro risorse interiori e relazionali

«Il progetto - spiega la presidente della Consulta delle Pari Opportunità, Giada Gallo - mira al miglioramento del loro benessere. Il compito di assistere una persona cara può essere gratificante, ma comporta anche sfide emotive e pratiche che richiedono una solida resilienza. Per questo è necessario prenderci cura delle persone che hanno questo ruolo importantissimo. Credo sia importante riconoscere il ruolo di chi si prende cura dei propri cari e dell'importanza che i caregiver hanno per tutta la comunità. È un percorso basato sulla consapevolezza, sulla gestione delle emozioni e sulla capacità di essere gentili anche con se stesse, strumenti necessari per superare le sfide che queste persone si trovano a dover affrontare quotidianamente». Il corso si svolge con cadenza settimanale, da lunedì 5 febbraio, dalle 18.30 alle 20.30. Per informazioni: 334 971 46 43.