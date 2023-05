“Ci sto? Affare Fatica!”, ad Albignasegno sono in scadenza le selezioni per i tutor

Ultimi giorni per aderire alla selezione per i tutor del progetto “Ci sto? Affare fatica!”, che nel Comune di Albignasego, in collaborazione con la cooperativa sociale Jonathan, dal 3 al 28 luglio 2023 coinvolgerà ragazzi e ragazzi dai 14 ai 19 anni in semplici lavori di cura e manutenzione del verde e delle strutture pubbliche.

La scadenza

Un’iniziativa innovativa che si propone di educare le giovani generazioni alla cittadinanza attiva e che ha raccolto una forte risposta dal territorio. La selezione per i tutor in vista della terza edizione scade il prossimo 19 maggio: possono partecipare giovani fra i 20 e i 30 anni, non necessariamente residenti ad Albignasego, che saranno chiamati ad accompagnare le squadre di giovanissimi coinvolte nel progetto. L’impegno richiesto è da una a quattro settimane, dal lunedì al venerdì, con orario 8.30-12.30. Ad ogni tutor verrà consegnato un buono fatica settimanale del valore di 150 euro da spendere nei negozi del territorio aderenti all’iniziativa.

I requisiti

«I tutor, che devono avere buone capacità relazionali e di gestione del gruppo - spiega l’assessore Anna Franco - verranno coinvolti in una breve formazione e sul campo e saranno affiancati dagli handyman, figure senior che mettono a disposizione del progetto le proprie competenze ed esperienze nelle attività manuali-artigianali».

«Invitiamo i ragazzi a cogliere questa opportunità, occasione per divertirsi insieme e dare un contributo a migliorare il nostro territorio», spiega il Sindaco Filippo Giacinti.

Le precedenti edizioni

Lo scorso anno il progetto ha visto la partecipazione di 170 ragazzi che durante il periodo estivo hanno vissuto una bellissima esperienza di socializzazione e impegno civico. La formula che affianca i giovanissimi, i tutor fra i 20 e i 30 anni e le figure adulte degli handyman favorisce lo scambio generazionale.

Come aderire

È possibile presentare la candidatura come tutor entro il 19 maggio al seguente link: https://docs.google.com/ forms/d/e/1FAIpQLSe71ngRntT- VukLTx1QqutOqs_8Cpz07- GCUcNEPZID813lkw/viewform