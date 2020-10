“El paron de casa”, il nuovo cocktail di Enrico Chillon di R2 Coffeebar in gara in fiera a Padova

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Presente al 71esimo concorso nazionale AIBES alla fiera di Tecnobar & Food a Padova, anche il barman Enrico Chillon di R2 Coffeebar che gareggia nella sezione Veneto per la categoria “Long Drink”. Il suo cocktail dal nome “El paron de casa” vuole essere un omaggio a Venezia e al suo importante campanile in piazza San Marco.

Gli ingredienti? Tutti da scoprire, ma tra quelli svelati troviamo i fichi, il lime, la birra e la burrata. Per provarlo vi basterà andare al R2 - Radici Coffee&Bar in via Andrea Costa, 18/a - Padova.