Obiettivo evoluzione: rinnovato il consiglio direttivo di Terme Colli Marketing

L’Assemblea del Consorzio Veneto Tcm - Terme Colli Marketing ha rinnovato il Consiglio Direttivo che guiderà l’ente unico di promozione turistica della destinazione Terme e Colli Euganei per il triennio 2023-2026. Riconfermati al secondo mandato 6 dei consiglieri uscenti eletti nella tornata 2019, mentre sono 2 le nuove nomine.

Le nomine

I 6 consiglieri espressione delle aziende alberghiere in ordine di preferenze espresse sono: Umberto Carraro dell’Hotel Plaza (Abano Terme), Giovanni Mioni dell’Hotel Mioni Pezzato (Abano Terme) e Andrea Tezzon dell’Hotel Eliseo (Montegrotto Terme), Silvia Bernardi dell’Hotel Formentin (Abano Terme) e la new entry Walter Poli dell’Hotel Tritone (Abano Terme), già Presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, e infine Luca Scappini dell’Hotel All’Alba (Abano Terme). I 2 consiglieri espressione delle aziende extra-alberghiere sono invece: Andrea Legnaro dell’Antica Trattoria Ballotta di Torreglia e Marco Ruzzante gioielliere della Minorini Gioielli di Abano Terme, quest’ultimo al suo primo mandato in Tcm. Mercoledì 5 aprile 2023 è stato rivotato al vertice per acclamazione Umberto Carraro che, a seguito dell’unanime preferenza espressa con le urne dai soci, mantiene la carica già ottenuta a partire dalla costituzione dell’ente nato a Dicembre 2018 dalla fusione dei due precedenti consorzi di promozione turistica. Ad affiancare Carraro ci sarà ancora Andrea Legnaro, nominato vicepresidente del Tcm ed espressione dell’area Colli Euganei.

Continuità

Una continuità che vede riconosciuto l’impegno profuso e premia l’ottimo lavoro fin qui svolto che ha trainato la destinazione turistica fuori dalle difficoltà dell’emergenza covid e del conflitto russo-ucraino: infatti in questi ultimi 2 anni di crisi, grazie al dialogo e alla collaborazione con le parti politiche, il Tcm è riuscito ad intercettare 2 milioni di euro, tra contributi pubblici-privati e bandi europei, risorse investite nella promozione turistica e in una concreta campagna di comunicazione di rilancio brand Thermae Abano Montegrotto Colli Euganei Natural Park con 245 milioni di contatti raggiunti.

Umberto Carraro

Il neoeletto presidente del Tcm Umberto Carraro: «Ringrazio tutti i consorziati per il continuo sostegno al Tcm e per la rinnovata fiducia accordata a me e alla mia squadra di consiglieri. Credo che il lavoro fin qui svolto e gli importanti risultati raggiunti in questi anni ci possano permettere di approcciare con coraggio le grandi sfide del turismo globale. Il Tcm ha dimostrato di possedere requisiti e professionalità e riteniamo sia la risposta più adeguata per guidare l’evoluzione di Terme e Colli Euganei verso un vero e proprio sistema organizzato di coordinamento della gestione e della promozione turistica, necessario per rafforzare struttura e operatività della promozione territoriale e provare a colmare il divario con le destinazioni competitor più evolute». È denso il calendario dei prossimi mesi e l’impegno del nuovo Consiglio Direttivo sarà orientato, oltre che all’attuazione dei piani operativi di promozione, principalmente al coinvolgimento del sistema territorio, per far fronte a questo strategico e ambizioso progetto, importante per il destino dello sviluppo dell’intera filiera economica locale e dei suoi operatori turistici. «Impegno, responsabilità, determinazione e competenza - conclude Carraro - prometto che metteremo in campo tutte le nostre energie al fine di non deludere il mandato conferitoci dai consorziati Tcm»