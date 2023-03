AcegasApsAmga insegna l'educazione ambientale a oltre 4.700 studenti padovani

Le parole d’ordine? Acqua, energia e ambiente: sono questi i temi cardine che AcegasApsAmga, in coerenza con gli obiettivi fissati dall’Agenda Onu 2030, porta fra i banchi delle scuole di ogni ordine e grado, con una proposta didattica 2022/2023 rinnovata e ricca di stimoli, contenuti e metodologie all’avanguardia.

La Grande Macchina del Mondo

È infatti partita alla scuola primaria Leonardo da Vinci l’VIII edizione de La Grande Macchina del Mondo, l’offerta formativa gratuita di AcegasApsAmga e Gruppo Hera dedicata agli studenti più giovani. Oltre ai 38 alunni delle classi 4e A, B e C, 54 studenti del Liceo Fermi hanno invece dato il via in questi giorni al programma di divulgazione della cultura scientifica un pozzo di scienza per le scuole superiori. Gli studenti della da Vinci e del Fermi sono solo i primi dei 4.700 giovani padovani da oltre 400 classi che nei prossimi mesi approfondiranno la loro conoscenza, consapevolezza e amore per il pianeta con le tante attività gratuite dell’offerta della multiutility. Con Archimede gli alunni della scuola primaria imparano facendo, grazie a sperimentazioni creative di energia, acqua e ambiente. Dalle regole delle 5R (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, Raccogliere e Recuperare) alla realizzazione di personaggi luminosi o percorsi d’acqua per conoscere e tutelare le risorse: l’Officina di Archimede è la vera new entry del 2023. È solo una delle 26 attività offerte dalla multiutility agli oltre 4.400 padovani che parteciperanno all’8° edizione della Grande Macchina del Mondo: insieme ad altri percorsi di sperimentazione, giochi a tema e di ruolo, laboratori grafico-creativi, letture animate, quiz e storytelling, viene lanciato il messaggio che il cambiamento parte da piccoli e grandi gesti quotidiani. Per esempio, bambini e bambine impareranno a dare il loro contributo immedesimandosi nel Supereroe Smacchia, custode dell’Ambiente. Ragazzi e ragazze delle medie verranno invece coinvolti in una sfida digitale con “Green Match per un pugno di ambiente”, la cui finale sarà condotta da Patrizio Roversi nelle vesti di presentatore. Progetti educativi di valore anche per gli insegnanti che possono seguire webinar formativi (e rivedere in seguito le registrazioni), come quello tenuto a novembre da Daniela Lucangeli, prof.ssa di Psicologia dello sviluppo all'Università di Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento, su come innescare anche nelle nuove generazioni, attraverso le emozioni, l’amore per la conoscenza e stimolare una nuova consapevolezza ambientale.

Un pozzo di scienza

Sempre più attenti e sensibili alle problematiche ambientali, gli adolescenti stanno dimostrando di essere orientati verso scelte e abitudini sostenibili. È a questo scenario che risponde la IX edizione di "Un pozzo di scienza" che quest’anno coinvolgerà a Padova 280 studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di lasciare il segno in modo creativo e trasversale, anche grazie a laboratori pratici sulle tre macroaree ambiente, agricoltura e salute. Alle attività proposte, si aggiungono sette eventi in streaming con esperti divulgatori e scienziati di larga fama: da Stefano Mancuso, Luca Mercalli e Valentina Barbi, fino alla diretta con un centro di ricerca CNR in Antartide. Confronti con professionisti dell’ambiente ma anche della comunicazione sostenibile: con Filippo Solibello, conduttore radiofonico, e Silvia Bencivelli, giornalista, divulgatrice scientifica e conduttrice radiotelevisiva, gli studenti potranno parlare di strategie comunicative e giornalismo scientifico. Conoscenza, ricerca e innovazione, anche attraverso le interviste dei ragazzi a scienziati ed esperti di rilievo come Eugenio Coccia, Luigi Cattivelli, Arianna Ricchiuti, Giuseppe Pasciuti, Alberto Luca Recchi e Guglielmina Diolaiuti, per parlare di ghiacciai, oceani, tecnologie spaziali e agricoltura 4.0.

Eventi green

Anche quest’anno, in occasione delle giornate simbolo dell’ambiente, le scuole potranno partecipare a tre eventi green gratuiti con speciali testimonial proveniente dal mondo creativo e artistico. Il 16 febbraio si è svolta il primo incontro dedicato alla giornata del risparmio energetico, i prossimi appuntamenti sono previsti per mercoledì 22 marzo con la giornata mondiale dell'acqua (evento green per la scuola primaria) e venerdì 21 aprile con la giornata mondiale della Terra, evento green per la scuola dell'infanzia. È possibile iscriversi agli eventi, che si svolgono in diretta web e hanno durata di circa un’ora, direttamente sul sito all’indirizzo: www.gruppohera.it/scuole/eventigreen.