Nasce Erbària, Il nuovo servizio di Catering & Events in esclusiva del Dominio di Bagnoli

A Bagnoli di Sopra, all'interno del complesso monumentale del Dominio di Bagnoli, uno dei più importanti indirizzi nel Veneto per bellezza e grandezza, nasce Erbària Catering & Events.

Erbària

La grande conoscenza del mercato, un team di professionisti, una location unica nel suo genere in Italia, l’estrema cura nella personalizzazione di ogni proposta e l’opportunità di ambientare ogni tipo di evento in set diversi, ma in un unico indirizzo, sono le prerogative di Erbària, il nuovo punto di riferimento per la creazione del servizio di Catering & Eventi. Erbària è nata dal grande desiderio di Niccolò Torsello, ultima generazione di una storica famiglia milanese proprietaria del Dominio di Bagnoli, location straordinaria nel suo genere in Italia. Secoli di storia sono racchiusi all’interno del complesso monumentale del Dominio, a Bagnoli di Sopra, tra Padova, i colli Euganei e la laguna di Venezia, dove, all'interno, si trovano diversi spazi, che possono essere prenotati in esclusiva o selezionati in base alle specifiche esigenze di ogni evento.

Il Dominio di Bagnoli

Il Dominio, uno dei più importanti indirizzi nel Veneto per grandezza e bellezza, sotto la Sopraintendenza alle Belle Arti è oggi la sede di Erbària e anche la location dove è possibile organizzare matrimoni, ricorrenze, piccoli e grandi eventi, privati e aziendali. Dalla seicentesca Villa Widmann-Borletti progettata dall'illustre architetto veneziano Baldassarre Longhena, all'elegante giardino all'italiana, dagli antichi granai, alla centenaria Cantina vinicola, per arrivare all'infinito Brolo, il viale di Pioppi Cipressini da cui un tempo si arrivava al Dominio, ogni spazio è l'ispirazione per organizzare un’occasione speciale. Tra arte, spettacoli e feste, il Dominio era, fin dalla sua nascita, un luogo in cui i conti intrattenevano i loro ospiti sotto lo sguardo divertito degli dei dell’Olimpo, rappresentati nelle preziose statue: è qui, oggi, che Erbària accoglie i suoi clienti, per ambientare il loro matrimonio o gli eventi aziendali.

Cantina vinicola

Dall'eredità dei monaci benedettini, si trova qui anche l'antica Cantina Vinicola, un tempo il punto da cui il celebrato Vin Friularo partiva alla volta delle tavole della Serenissima, oggi, invece, immancabile punto d'incontro. Attiva tuttora nella produzione del vino, la Cantina del Dominio, le cui travi di ferro furono realizzate a fine '800 da Gustave Eiffel, conserva le grandi antiche botti e tutti i segreti della produzione; è qui, avvolti dal profumo del mosto, che si può organizzare un momento esclusivo, invitando gli ospiti a brindare, scegliendo le etichette preferite, dal prosecco, agli spumanti, ai vini rossi, al passito.

Granai e terrazza esterna

I due antichi granai, nella grande aia, il Granaio della Madonna delle Messi e Granaio Rosso, sono stati recentemente ristrutturarti e conservano il loro fascino originario nei loro immensi spazi, che arrivano ad ospitare fino a mille persone sedute. La terrazza esterna che li collega inoltre può inoltre essere allestita e utilizzata durante l'evento o la cerimonia. Dove un tempo veniva conservato il prezioso raccolto ora si balla o si possono organizzare scenografiche presentazioni di nuovi prodotti.

Natura

Per completare la magia il Dominio di Bagnoli incanta gli ospiti con la meraviglia della natura che lo circonda, dal lungo viale, il Brolo, lo sguardo si perde nei 20 ettari di parco naturale, in cui i vigneti lasciano spazio al laghetto ed al bosco e dove si può prevedere un tavolo imperiale a perdita d'occhio. Infine l'agriturismo, un dettaglio aggiuntivo, che sorge dove un tempo si trovavano le antiche scuderie, è che oggi può essere prenotato anche in esclusiva per l'ospitalità.

Niccolò Torsello

Un background commerciale e la vocazione nell'organizzazione degli eventi, oltre che l'amore e la profonda conoscenza di questo territorio, hanno portato Niccolò alla creazione di un team di professionisti, selezionati all'interno del settore della ristorazione, per dare vita a questa avventura e prepare direttamente, all'interno della cucina del Dominio di Bagnoli, ogni proposta del Catering, con materie prime selezionate. Grazie alla rete di conoscenze e collaborazioni con fornitori selezionati, ogni dettaglio di un evento, dagli allestimenti floreali, alla scelta della musica, dai service luci, al viaggio di nozze, può essere personalizzato. «L'Erbària, nell'antico dialetto veneziano, era la zona del mercato dove si vendeva frutta e verdura, da qui il nome del nostro catering, legato fin dalle sue origini ad una villa veneta e veneziana, alla campagna ed ai suoi prodotti, dove noi oggi inauguriamo questa nuova attività», afferma Niccolò Torsello, General Manager Erbària Catering & Events.