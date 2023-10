"Esu a teatro", spettacoli a tre euro per gli studenti universitari: l'iniziativa

Torna anche quest’anno l’iniziativa "ESU a Teatro”, l’iniziativa promossa da ESU Padova e Teatro Stabile Veneto - Teatro Nazionale che permette agli studenti iscritti alle Università del Veneto, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, nonché ai dottorandi, ai ricercatori, agli iscritti ai master e alle scuole di specializzazione di accedere con un contributo di soli 3 euro agli spettacoli al Teatro Verdi e Maddalene di Padova, Goldoni di Venezia e Del Monaco di Treviso, direttamente organizzati e gestiti dall’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.

Esu a teatro

Durante un aperitivo con dj-set organizzato al RistorESU Nord Piovego a cui hanno partecipato oltre 300 universitari, ESU Padova e Teatro Stabile Veneto hanno presentato l’offerta culturale della stagione 2023/2024 che prevede 40 spettacoli teatrali tra Padova, Treviso e Venezia consultabili sul sito teatrostabileveneto.it all’interno della sezione “ESU a Teatro”. Due le modalità con cui gli studenti possono aderire all’iniziativa: online attraverso il sito del Teatro Stabile Veneto dove sarà possibile registrarsi per poi acquistare autonomamente i biglietti a tariffa agevolata, oppure fisicamente presso la biglietteria del teatro esibendo o la tessera universitaria o la tessera ESU. Afferma Giuseppe Maschera, Presidente di ESU Padova: «Tutti gli studenti universitari e, ancora più quelli che si rivolgono a ESU per fruire dei servizi che l'azienda eroga, costituiscono un patrimonio prezioso cui assicurare la nostra attenzione. ESU a Teatro rappresenta un sistema originale ed efficace attraverso il quale, con la collaborazione del Teatro Stabile del Veneto, garantiamo uno degli strumenti per il perseguimento del successo formativo. La normativa statale in materia di diritto allo studio universitario farebbe rientrare la spesa per frequentare eventi culturali tra le voci finanziate dalle borse di studio. In attesa che questa previsione possa trovare attuazione, l'ESU di Padova, insieme agli altri ESU veneti, ha anticipato i tempi, contribuendo concretamente alla attuazione di questo diritto». Aggiunge Claudia Marcolin, executive manager del Teatro Stabile del Veneto Teatro Nazionale: «Siamo felici che anche quest’anno l’ESU Padova sia al nostro fianco per promuovere un teatro accessibile agli studenti. Non si tratta solo di biglietti ad un prezzo agevolato ma di politiche culturali condivise rivolte ad una generazione che necessita di spazi fisici di confronto, di luoghi dove incontrare altri giovani in platea come sul palcoscenico. Quello con l’ESU e la Regione Veneto è un accordo che ci sprona ad offrire in stagione spettacoli con linguaggi che possano raggiungere il cuore e la testa anche di queste nuove generazioni».