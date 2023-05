European Beer Challenge, la birra padovana degli studenti conquista due medaglie d'oro

La birra degli studenti padovani sbanca lo European Beer Challenge di Londra, una delle competizioni brassicole più importanti del mondo. A produrla il birrificio didattico di Accademia delle Professioni di Noventa Padovana, un punto di riferimento in Italia con i propri corsi professionali di “Mastro birraio” e “Beer sommelier”.

Birra

In Inghilterra “La Prima Cotta - Porter” si è aggiudicata il primo premio assoluto di categoria mentre per “La Prima Cotta - Rauch” è arrivata una medaglia d’oro. La competizione riunisce ogni anno le migliori birre di tutto il mondo sullo sfondo di mercati dinamici e strategicamente importanti come quello dell'Unione Europea e del Regno Unito. In giuria i più autorevoli buyer di birra in Europa. Durante la sessione di valutazione dell'European Beer Challenge, ogni prodotto viene sottoposto a un rigoroso processo di degustazione alla cieca che consente anche ai micro-birrifici meno conosciuti a livello Internazionale, e in questo caso ad una scuola, di competere allo stesso livello contro i marchi leader a livello globale. Il prestigioso concorso costituisce così una vetrina mondiale per i birrifici rivolgendosi direttamente ai principali influencer del mercato della birra. La Rauch vincitrice è una birra in stile tedesco a bassa fermentazione, contraddistinta da un leggero sapore di affumicato, mentre la Porter è una birra scura ad alta fermentazione, appartenente alla famiglia delle Ale che si presenta in una bella veste color ebano, con una schiuma spessa e cremosa. «La competizione è molto dura e aver conquistato due primi posti, tra le altre cose uno come premio di categoria, è motivo di gioia e orgoglio - spiega Federico Pendin, Presidente Fondazione San Nicolò, di cui fa parte Accademia delle Professioni - rappresentiamo un’eccellenza in Italia e i nostri corsi, grazie al lavoro fatto in questi anni, sono frequentati anche da studenti stranieri. In oltre dieci anni di attività formativa nel mondo brassicolo, con una micro-produzione per scopi didattici, abbiamo preparato più di 1.200 Mastri Birrai in 75 classi all’attivo dal 2012».

Premi

La vittoria ottenuta a Londra è frutto del mix tra la tradizione e l’innovazione tecnologica. Accademia delle Professioni, in collaborazione con l’Università di Padova, ha infatti recentemente inaugurato il Birrificio Didattico 4.0 presso SMACT Competence Center all’interno del progetto live demo “From Farm To Fork”. Il nuovo spin-off produttivo è un laboratorio didattico innovativo di produzione dove realtà aumentata, machine learning e supervisione da remoto sono a supporto dell’esperienza dei docenti della scuola con l’obiettivo di sviluppare ricette innovative e sperimentare sempre nuove linee di prodotto. “Innoviamo partendo da solide basi – conclude Pendin - e possiamo vantare collaborazioni con “mostri sacri” del mondo della birra come Teo Musso e Lorenzo Kuaska Dabove che fanno parte del nostro progetto”.