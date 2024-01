Fleximan, ora a dargli la caccia anche Batman e Robin

In aiuto alle forze dell’ordine che stanno dando la caccia all’autore degli atti vandalici contro gli autovelox, ora arrivano anche Batman e Robin, tra i personaggi di maggior successo interpretati dai comici Carlo & Giorgio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad inviarli su uno dei luoghi presi di mira da “Fleximan”, come è stato ribattezzato sui media l’ignoto che abbatte i dispositivi di controllo della velocità, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Ovviamente si tratta di una parodia attorno a quello che è a tutti gli effetti il caso del giorno. Il simpatico video, girato a Tribano, in provincia di Padova, è apparso ieri sui social del duo che da un po’ di tempo si cimenta, con uno stile pieno di ironia, nel commentare i fatti di cronaca del Veneto. In passato, un loro video sull’emergenza criminalità in via Piave a Mestre aveva totalizzato oltre 57 mila visualizzazioni sul canale YouTube.

Batman e Robin, la coppia di eroi che combatte contro le malefatte, sono arrivati a Tribano, con un preciso mandato: salvare il Veneto dal nuovo genio del male, Fleximan. «Si tratta di uno sketch senza tante pretese, perché non vogliamo certo sostituirci a chi ha il compito di trovare il colpevole e nemmeno banalizzare la questione. Diciamo che il fatto curioso ha stimolato la nostra vena ironica e ci siamo chiesti: perché non chiedere aiuto a Batman e Robin? Magari loro, che sono dei veri eroi, riusciranno a stanare quello che un eroe non lo è di certo». Riusciranno i nostri a sconfiggere l’ignoto autore del male?