Educazione alimentare, consegnate a bambini e insegnanti le food bag anti-spreco

Bambini e insegnanti della scuola primaria Don Bosco di Torreglia hanno ricevuto 80 Food Bag antispreco per conservare al meglio il cibo non consumato a scuola. La distribuzione delle Bag è un’iniziativa nata dalla partnership tra il Comune e Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, volta a sensibilizzare grandi e piccini sul tema della sana e corretta alimentazione e della lotta agli sprechi alimentari.

Food bag anti-spreco

Con la distribuzione delle Food Bag anti-spreco «Portami con te», facilmente lavabili e riciclabili, l’Amministrazione Comunale e Sodexo hanno deciso di agire concretamente contro lo spreco alimentare consentendo a bambini e ragazzi che usufruiscono del servizio di refezione scolastica di portare a casa in modo appropriato pane, frutta, budini UHT o snack confezionati non consumati a scuola e che possono essere conservati in modo sicuro a temperatura ambiente. L’appuntamento è stato inoltre anticipato alle famiglie tramite l’invio di lettere che spiegavano l’importanza di adottare comportamenti green. La consegna delle Food Bag è avvenuta alla presenza di Resy Bettin, vicesindaco e assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Torreglia, Manuela Manfredini, Responsabile Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di Torreglia e Armando Crivellaro, Responsabile di Area di Sodexo Italia. Spiega Ressy Bettin: «Come amministrazione comunale riteniamo imprescindibile la divulgazione di comportamenti virtuosi volti a preservare l’ambiente in cui viviamo e, ove possibile, contribuire a diffondere una cultura di sempre maggior attenzione per le risorse di cui fruiamo e per l’ambiente: in questo, un importante contributo, per quanto concerne la sensibilizzazione dei bambini, è dato anche dalle insegnanti delle scuole primaria e secondaria di primo grado che ringraziamo pubblicamente come ringraziamo Sodexo per l’iniziativa condivisa della bag antispreco».

Sodexo

«Crediamo che la distribuzione e il conseguente utilizzo delle Food Bag sia un gesto importante per sensibilizzare bambini e famiglie sul tema dello spreco alimentare, oltre che un’azione concreta per poterlo ridurre. Come operatori di ristorazione il nostro lavoro non si limita alla preparazione di pasti sani e bilanciati, ma comprende anche comunicare il valore del cibo che ogni giorno portiamo sulle tavole di bambini e adulti», commenta Armando Crivellaro, Responsabile di Area Sodexo Italia.