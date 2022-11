Pasticceri&Pasticcerie 2023: la guida Gambero Rosso conferma tre realtà padovane

Dodicesima edizione della guida Pasticceri&Pasticcerie di Gambero Rosso da quest’anno in collaborazione con Club Kavè - Il Club dell'Espresso Italiano. Professionisti bravi ad intercettare i desideri di una clientela attenta al buono, sano e sostenibile, i grandi maestri pasticceri migliorano di anno in anno. A Padova il massimo riconoscimento delle “Tre torte” è andato ancora una volta all’arte del maestro pasticcere Luigi Biasetto con la sua pasticceria e alla pasticceria Marisa di Arsego a San Giorgio delle Pertiche che si aggiudica anche il premio il miglior packaging. Non solo, due torte, ma davvero ad un passo dalla vetta, anche a d&g Patisserie di Selvazzano Dentro

La guida

Sono 620 indirizzi recensiti nell’edizione 2023 di Pasticceri&Pasticcerie, con 50 realtà che entrano per la prima volta in guida distribuite in tutto il territorio nazionale. Un panorama articolato di locali che accanto agli indirizzi nelle grandi città vede tante interessanti realtà della piccola provincia e format che spaziano dalla pasticceria pura ai locali ibridi.

Le novità

Si conferma fuori classifica con il riconoscimento delle Tre torte d’oro Iginio Massari, un pezzo di storia dell’alta pasticceria italiana e ambasciatore dell’arte dolce nazionale nel mondo; mentre sono 29 i locali che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre torte, con 2 nuovi ingressi. Aumentano le tipologie di premi speciali con 10 premiati. Da quest’anno sulla guida compaiono le Migliori due torte, ovvero i 63 locali che sono a un passo dalla vetta. In appendice, la sezione dedicata ai migliori pastry chef che operano in grandi ristoranti italiani.

Foto articolo da comunicaticato stampa, tutti i premiati nella Guida Pasticceri&Pasticcerie 2023 – Foto credits Francesco Vignali