Giornata europea del gelato artigianale, ecco le attività che propongono il “Gaufre de Liège”

Giunge alla dodicesima edizione la Giornata Europea del Gelato Artigianale, che si celebra ogni anno il 24 marzo: un appuntamento diventato imperdibile per golosi di ogni età in Europa (e non solo), nonché un’importante occasione per raccontare e promuovere il sapere artigiano, da sempre espressione di qualità, di autenticità e di territorialità, e per sostenere le produzioni di qualità del gelato artigianale di tradizione italiana.

Il “gusto dell’anno” 2024

Ogni edizione del Gelato Day ha un protagonista: il gusto dell’anno, selezionato ogni anno da un diverso Paese europeo. Dopo l’“Apfelstrudel” dello scorso anno scelto dall’Austria, il Gusto dell’Anno 2024 sarà la “Gaufre de LieÌge”, scelto dal Belgio per omaggiare uno dei suoi dolci più caratteristici e apprezzati.

La gaufre, una dolce cialda croccante all’esterno e morbida all’interno, simile al waffle, nasce nel Medioevo e trova da subito rapida diffusione, diventando il dolce tipico della Candelora e simbolo di buon augurio. Inizialmente era fatto con il miele, poi sostituito dallo zucchero: la tradizione vuole che, in occasione del matrimonio della figlia del Principe della città di Liegi, il pasticcere di corte propose come dolce la gaufre, emblema della città, utilizzando, appunto, lo zucchero, una vera novità di quel tempo, al posto del miele, ottenendo un successo che riecheggia ancora oggi in tutto il Belgio.

Sarà quindi l’antica “Gaufre de LieÌge” la protagonista indiscussa come gusto dell’anno 2024: si tratta di un gelato a base neutra aromatizzato con vaniglia e cannella, variegato al burro salato e accompagnato da una cialda di gaufre, che il 24 marzo sarà proposto in tutta Europa dalle gelaterie artigianali aderenti all’iniziativa, nella sua versione “originale”, secondo ricetta ufficiale, oppure rivisitato con creatività dai mastri gelatieri utilizzando ingredienti e ispirazioni del loro territorio.

APPE e le gelaterie associate sostengono e patrocinano l’iniziativa, avendo dato massima diffusione per fare in modo che il 24 marzo possa essere gustato il Gaufre de Liege in tutto il territorio della provincia di Padova.

«Siamo molto soddisfatti – dichiara Lorenzo Zambonin, responsabile del settore gelateria artigianale APPE – del fatto di essere riusciti anche quest’anno a coinvolgere i nostri associati nella partecipazione attiva alla Giornata Europea del Gelato Artigianale: è un’iniziativa importante, portata avanti negli anni con non pochi sacrifici ed impegno da parte di coloro che sostengono da sempre il valore delle eccellenze italiane, delle quali il gelato è ambasciatore nel mondo».

«L’ottima partecipazione all’iniziativa – prosegue Zambonin – è per noi volano per la valorizzazione del gelato artigianale nella nostra provincia assieme ai nostri associati, attraverso una serie di eventi e iniziative che durante il 2024 caratterizzeranno il calendario delle gelaterie artigianali padovane».

