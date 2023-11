Le giuggiole di Arquà Petrarca protagoniste su Canale 5

Le giuggiole di Arquà Petrarca saranno le protagoniste della puntata di Melaverde in onda su Canale 5 domenica 5 novembre dalle ore 11.50. La conduttrice Ellen Hidding farà conoscere all’Italia intera il tradizionale frutto, simbolo del borgo del Poeta, la sua storia e i suoi segreti, compresa la preparazione del mitico brodo di giuggiole. Ospite dell’azienda agricola Scarpon e di Coldiretti Padova la conduttrice di Melaverde entrerà nel giuggioleto della famiglia Callegaro e seguirà le fasi della raccolta e della successiva trasformazione delle giuggiole.

Giuggiole

Alessandro Scarpon insieme al papà Alberto, alla moglie Franca Girotto, a Giancarlo Callegaro, Beatrice Bressanin e al piccolo Edoardo spiegherà come è nata la passione di famiglia per questo frutto antico dal nome esotico, importato secoli dai mercanti della Serenissima. Sui pendii soleggiati delle colline di Arquà la giuggiola ha trovato il suo clima ideale, al punto da diventare la tipicità per eccellenza del borgo di origine medievale. Ogni anno agli inizi di ottobre Arquà dedica una festa alla giuggiola, molto partecipata e apprezzata, occasione per assaggiare, insieme al frutto, anche le composte e le confetture, la preparazione sotto grappa e il brodo di giuggiole.

Coldiretti Padova

Nel corso della puntata la dietista Martina Scarpa illustrerà le proprietà benefiche della giuggiola e dei sui preparati mentre Roberto Lorin, presidente di Coldiretti Padova, spiegherà che se queste ed altre tipicità del nostro territorio sono così conosciute e apprezzate è grazie al lavoro e all’impegno quotidiano degli agricoltori, spesso famiglie intere, come nel caso dell’azienda Scarpon, con i giovani imprenditori che hanno scommesso e investito sulle eccellenze del proprio territorio e grazie all’innovazione hanno saputo far crescere e consolidare l’attività aziendale. «Il lavoro quotidiano degli agricoltori - sottolinea Lorin - salva e custodisce il patrimonio di biodiversità delle nostre terre, avvicina i consumatori ai prodotti autentici e genuini. Se tipicità come la giuggiola cono così apprezzate lo dobbiamo proprio all’impegno di imprenditori che hanno creduto e investito su questa produzione».