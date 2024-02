Assegnato al Golf della Montecchia il premio “International environmental golf club of the year 2024”

In occasione del BIGGA Conference Show ad Harrogate nel Regno Unito, il Golf della Montecchia ha ricevuto il prestigioso riconoscimento "International Environmental Golf Club of the Year 2024”.

La storia

Il premio, assegnato ogni anno nel corso dell’evento “Golf Environment Awards” e arrivato alla sua 29a edizione, è un’iniziativa avviata nel 1995 dal R&A Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews insieme allo STRI Sport Turf Research Institute e alla BIGGA British and International Golf Greenkeepers’ Association.

Tra oltre 60 golf club di tutto il mondo,

Il Golf della Montecchia, selezionato tra oltre 60 golf club di tutto il mondo, ha visto così riconosciuto il lavoro svolto da anni a favore dell’ambiente. La speciale commissione di esperti ha voluto premiare, in particolar modo, l’efficiente gestione dell’acqua, del tappeto erboso e dei rifiuti oltre alla costante attenzione per l’ecosistema.

L'impegno per l'ambiente

La riduzione dei consumi di acqua e degli input per la cura del tappeto erboso è stata possibile grazie all’introduzione della Bermudagrass. A fronte di un incremento di qualità e di giocabilità del tappeto erboso, con questa specie macroterma è stato contenuto significativamente l’impiego di acqua e di fertilizzanti ed è stato eliminato completamente l’uso dei fitofarmaci. «Una scelta che abbiamo intrapreso oramai da più di dieci anni e che si è dimostrata ottimale sia per sostenibilità che per la manutenzione, anche nei periodi di grande caldo o di siccità. – Spiega Alessandro De Luca agronomo responsabile del tappeto erboso del Golf della Montecchia e di tutto il gruppo PlayGolf54 -. Siamo davvero onorati di questo riconoscimento e pronti a continuare il nostro impegno per l’ambiente».

I rifiuti

La gestione dei rifiuti è stata ottimizzata con l’iniziativa 3R (Recicle, Reuse, Reduse), mirata non solo a ridurre gli sprechi, ma anche al riutilizzo di oggetti e materiali destinati alla discarica. E’ stata avviata inoltre, una capillare raccolta differenziata, che ha coinvolto e sensibilizzato con azioni dirette anche giocatori e frequentatori attraverso la raccolta di tappi di plastica e di sughero oltre alle pile esauste.

Gli interventi

Il club ha anche intrapreso vari studi e progetti destinati alla salvaguardia della fauna, della flora e del paesaggio. Sono state incrementate quindi le aree rinaturalizzate lontane dal gioco con la messa a dimora di specie vegetali autoctone. Inoltre, con l’obiettivo di contenere le emissioni di CO2, è stato installato un impianto fotovoltaico e si è data la precedenza a prodotti a km 0. Quest’ultima iniziativa ha incluso la creazione di un orto biologico e l’introduzione di alveari per la produzione di miele all’interno del club, il “miele Millebuche”, per il quale il Golf della Montecchia ha già ricevuto un encomio nel 2022 da parte della stessa commissione, nell’ambito del riconoscimento ”GEA Operation Pollinator Award”.

Un trend virtuoso verso la sostenibilità

«Il golf e l’imprenditoria italiani si distinguono ancora una volta e ci fa piacere essere i portabandiera di un trend virtuoso verso la sostenibilità. – Conclude il Presidente del Golf della Montecchia Paolo Casati – La natura è parte del fascino del nostro sport ed è doveroso, non solo rispettarla, ma valorizzarla anche durante gli eventi, i convegni e le iniziative che si svolgono in tutti i nostri club che beneficiano del meraviglioso contesto del Parco dei Colli Euganei».

Gli altri premi

Questo prestigioso premio internazionale si aggiunge agli altri riconoscimenti ambientali ottenuti negli anni dal Golf della Montecchia come la Certificazione ambientale “GEO Facility” conseguita nel 2013 e confermata poi per quattro volte consecutive fino al 2023, ben 5 Certificazioni “GEO Tournament” per l’organizzazione dell’evento internazionale dedicato ai giovani golfisti U.S. Kids Venice Open, 3 premi della FIG Federazione Italiana Golf “Impegnati nel Verde” e il premio “Sustainability Award 2018” assegnato dalla IAGTO International Association of Golf Tour Operators, confermando così il ruolo guida del circolo nell’impegno a favore della sostenibilità.

Foto articolo da comunicato stampa