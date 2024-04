Di cono in cono: il Gambero Rosso premia quattro gelaterie padovane

Grande soddisfazione nella sede dell’Appe - Associazione Provinciale Pubblici Esercizi di Padova, dopo la pubblicazione della guida Gelaterie d’Italia 2024, edita da Gambero Rosso.

La classifica dei più grandi Maestri italiani dell’arte gelatiera, giunta alla sua ottava edizione, premia (con uno, due e tre coni) il grado di eccellenza delle gelaterie del Bel Paese inserite nella Guida. Dopo la conferma dei 3 Coni alla gelateria Golosi di Natura di Gazzo Padovano, quest’anno la provincia di Padova vede tra le sue gelaterie molti soci Appe insigniti del prestigioso riconoscimento. Sono infatti ben 4 le gelaterie associate Appe inserite nell’edizione 2024: la storica gelateria Vaniglia e Cioccolato di Este con il Maestro Gelatiere Giuseppe Schizzerotto e l’altrettanto storica Gelateria Da Bepi a Padova (Mortise) dei Fratelli Braggion sono state insignite entrambe con 1 cono. Andando poi nel centro storico di Padova, troviamo poi la Gelateria del carcere Giotto di via Roma, insignita con ben 2 coni. Inoltre, sempre in centro storico, più precisamente in piazza dei Signori a Padova, abbiamo la più alta nuova entrata, la gelateria Ciokkolatte - il Gelato che Meriti del Maestro Guido Zandonà, che entra nella guida direttamente con 2 coni.

«È un’enorme soddisfazione - interviene Lorenzo Zambonin, responsabile del settore gelateria Appe - vedere che molti dei nostri associati, in tutta la provincia e anche nel centro storico della città, siano presenti in questa prestigiosa guida: segno che il settore è molto attivo e frizzante. Ed è bello vedere anche che due dei nostri associati, i maestri Guido Zandonà e Giuseppe Schizzerotto, siano presenti nella guida con la loro gelateria dopo essere stati insigniti anche del titolo di Maestro Artigiano della Regione del Veneto, segno che il lavoro dei nostri gelatieri viene riconosciuto sia a livello regionale che nazionale. Siamo certi che vedremo sempre più soci Appe all’interno della guida, anche per le tante iniziative che stiamo mettendo in campo in un settore che davvero annovera moltissime eccellenze nella nostra provincia».