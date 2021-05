Marcella Bella visita Arquà Petrarca: la foto su Instagram fa il boom di cuori

Eh sì, è davvero difficile restare impassibili di fronte a tanta bellezza. I colli Euganei stregano e lasciano senza fiato davvero tutti, anche Marcella Bella che, in una foto su Instagram, si mostra proprio ad Arquà Petrarca.

La foto

La cantante italiana famosissima per canzoni come “Montagne Verdi”, “Nell'aria”, “Canto Straniero”, ecc. ha postato qualche ora fa lo scatto raccogliendo al solito molti cuori. In splendida forma, sorridente e con mascherina abbinata alle scarpe di certo i colli Euganei continuano ad esercitare un certo fascino e diventano attrattivi anche per i vip. Ora dalle storie Instagram sappiamo che Marcella si trova a Venezia, quindi la foto pare proprio essere di oggi, domenica 9 maggio.