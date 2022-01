Una "principessa", nel vero senso della parola: è Maryam la prima nata del 2022

La notte del 1°gennaio, con la città avvolta nella nebbia, alle 00.13 all’Azienda Ospedaliera di Padova è nata Maryam, una bellissima bimba che ha rischiarato l’atmosfera carica di incertezza e problematiche dovute alla situazione sanitaria che ci attanaglia da ormai ben due anni. La sua nascita ci ricorda la bellezza della vita, della famiglia, della gioia e il desiderio di ripartire e di pensare ad un futuro di pace e prosperità.

Maryam

Ed è con questo spirito che ogni anno la WFWP Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo-Padova offre alla mamma del primo neonato di Capodanno una medaglietta in oro 18k nominandolo “Piccolo Ambasciatore di Pace” con un grazioso attestato ricordo. La WFWP è certa che i valori vissuti nella famiglia ed ereditati dai figli creeranno le basi di un mondo dove possano vivere amore, riconciliazione, rispetto e fratellanza. Il 2022 vuole protagonista Maryam, il cui nome significa “principessa”, figlia di una coppia di origini marocchine. La mamma Ilham e il papà Abdelkader felicissimi per il bellissimo evento, pur vivendo a Cona, hanno scelto la Clinica Ostetrica di Padova come riferimento per la nascita della loro terza figlia. Infatti Maryam ha già due fratellini di otto e quattro anni, anche loro nati nella stessa struttura. La bimba e la mamma godono ottima salute anche se hanno affrontato un parto cesareo, la nascita era infatti prevista per il 7 di gennaio. La neonata pesa Kg 2,900. Maryam è quindi la nuova “Piccola Ambasciatrice di Pace WFWP” del nostro territorio e ci auguriamo che possa essere assieme alla sua famiglia il simbolo di pace che dal primo nato si propaghi a tutte le generazioni e possa essere un piccolo tassello da aggiungere al lavoro di tutti per la costruzione di un mondo dove vinca la “cultura del cuore”. Flora Grassivaro, presidente WFWP della sezione di Padova, spiega che «la medaglietta donata raffigura l’Albero della Vita come simbolo della vita che ogni madre dona al proprio figlio. La scelta del soggetto pone l’attenzione sulla bellezza e sul valore della maternità». Il gioiello è creato appositamente dall’orafo-artigiano padovano Lorenzo Sampaoli.

Wfwp

La “Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo”-WFWP (Women’s Federation for World Peace) è un movimento internazionale attivo dal 1992 nato per ispirare le donne di ogni nazionalità ad unirsi per creare, attraverso le proprie abilità, sensibilità e conoscenza, un mondo dove vinca la cultura del cuore. Fin dalle prime edizioni alla cerimonia si unisce la FFPMU Federazione delle Famiglie per la Pace Mondiale e l’Unificazione che dona le tradizionali “scarpette della fortuna” per un lungo e felice cammino e il Comune di Padova, che dona una pigotta. Dal 2005 la WFWP ha esteso la promozione dell’evento a livello nazionale ottenendo il patrocinio ministeriale. Dal 1997 la Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo è stata riconosciuta Organizzazione Non-Governativa con lo stato generale consultivo nel Consiglio Economico e Sociale ed affiliata al Dipartimento dell’Informazione delle Nazioni Unite