I Goliardi dell'Università di Padova eleggono "Pacciani" quale nuovo tribuno

Prima della nomina era conosciuto come "Pacciani". Da oggi, invece, si chiamerà Versival D. Miotis III: la Goliardia dell'Università di Padova ha scelto il 25enne Luigi Ciulla, originario di Agrigento e studente di Scienze e Cultura della Gastronomia, quale nuove Tribuno.

Il nuovo tribuno

Come da tradizione la data scelta per il cambio della guardia è l'8 febbraio in memoria di quanto accaduto nel 1848, quando gli studenti del Bo guidarono l'insurrezione antiasburgica. Versival D. Miotis III succede a Virgilia, il secondo tribuno donna della storia: al suo fianco ci saranno il questore Sogno Eretico, il vicetribuno Potenza e i duchi Moby Dick, Pausa Merda e Slinky. Emozionato il nuovo tribuno, intercettato prima di recarsi come da tradizione al bar da Mario a Palazzo Bo per sorseggiare Morandini e Polifonico, i due aperitivi (rigorosamente alcolici) dalla ricetta segretissima: «Non me l'aspettavo, è una gioia immensa rappresentare l'Università di Padova: sto ancora tremando! Passano gli anni ma lo spirito goliardico resta immutato: portiamo gioia e allegria, ma con cultura. In tal senso siamo in prima linea».