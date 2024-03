Violenza di genere, partono da Padova le "panchine rosse" di Snam

Snam si unisce alla celebrazione della Giornata internazionale dei diritti della donna con iniziative volte a sensibilizzare sul valore della parità di genere e sulle relative conquiste sociali, economiche e politiche, ponendo l’attenzione anche su tematiche sensibili e contemporanee come la discriminazione, il gender gap e la violenza contro le donne.

Panchine Rosse

In considerazione di ciò, parte da Padova il movimento di sensibilizzazione “Panchine Rosse”, promosso da Snam con la sua community Erg - Employee Resource Groups) Oltre il Genere, comunità di dipendenti che si impegnano a promuovere iniziative di diversità e inclusione in azienda, attraverso l’inaugurazione nel Distretto Snam di Padova della prima Panchina Rossa, simbolo di unione e sensibilizzazione. Accompagnata da un momento di informazione e coinvolgimento dei colleghi dei territori con Differenza Donna, storica associazione nata nel 1989 contro la violenza di genere, finalizzato a promuovere la piena comprensione del tema e l’impegno quotidiano e collettivo nel contrasto alla violenza di genere e nella diffusione di un cambiamento culturale a tutti i livelli. Il percorso di installazione delle “Panchine Rosse” - in collaborazione con l'Associazione Stati Generali delle Donne Hub - e i contestuali momenti di sensibilizzazione con Differenza Donna, coinvolgeranno in modo capillare e costante tutti i colleghi del territorio e saranno replicati nel corso dell’anno anche in Campania, Sicilia e Lombardia, dove l’ultimo evento interno Snam si svolgerà il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza di genere. Ogni panchina delle sedi Snam sarà accompagnata da un cartello che integra indicazioni utili per segnalare situazioni di pericolo, il gesto antiviolenza e il numero istituzionale 1522 per richieste di aiuto, segnalazioni e sostegno a favore di vittime di violenza e stalking.