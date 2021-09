Una brillante idea... per la testa: la storia di Cinzia e del portale Wiglove

Cinzia Spironello è la giovane ideatrice di Wiglove, una recentissima realtà imprenditoriale che si occupa di tutto quello che può stare in testa: dai turbanti alle parrucche ai toupè, passando per topper, infoltitori, frange e fasce con capelli

Partiamo dal sito: Wiglove è un simpaticissimo portale, accattivante anche per chi la parrucca non ha nemmeno l’idea di mettersela in testa, con mille info di ogni genere in grado di soddisfare anche le curiosità più impensabili.

Poi passiamo a lei, che tutta questa realtà l’ha pensata voluta e costruita, Cinzia Spironello, giovane ideatrice di Wiglove, una recentissima realtà imprenditoriale che si occupa di tutto quello che può stare in testa, dai turbanti alle parrucche, naturali sintetiche corte lunghe di tutti i colori e taglie, ai toupè, topper, infoltitori, frange e fasce con capelli per finire con tutti gli accessori possibili e immaginabili. Cinzia questo sogno lo ha realizzato per un semplicissimo motivo, il fatto di soffrire di alopecia e quindi di aver sperimentato sulla sua persona il bisogno di avere capelli in testa.

Sempre sorridente bella solare ed ottimista Cinzia è un ciclone di entusiasmo irrefrenabile, alla continua ricerca di nuove soluzioni per i suoi clienti, uomini e donne. Spiega Cinzia: «Cerco i miei prodotti in tutto il mondo e ne voglio testare personalmente la qualità, solo così sono sicura di poter garantire a chi si affida alla mia consulenza il miglior prodotto possibile tagliato su misura per ogni esigenza». Molto attiva sui social, nei suoi profili Instagram e Facebook pubblica tutorial e video promozionali aggiornati sui prodotti in catalogo, sempre con il sorriso aperto e contagioso che è quasi il suo marchio di fabbrica, garantendo spedizioni in Italia e all’estero, con una consegna che avviene in pacco anonimo per proteggere la privacy dei clienti. Una realtà tutta da conoscere, che si è rivolta proprio a Confcommercio Ascom Padova per avere indicazioni utili ad intraprendere l’attività grazie alla consulenza del servizio Start Up ed ha potuto così decollare con successo.