Prosecco fresco, dal Canal la parodia di Italodisco, nuovo inno alla vendemmia

Girato nelle colline Unesco, dove la comunità lo ha sempre supportato numerosa, è dal 2017 che il Canal celebra la vendemmia con immagini e canzoni spensierate ed è diventata oramai una tradizione che tutti attendono e canticchiano.

Ma questa è l'ultima volta, ha annuciato Il Canal nei suoi social: «Sono molto emozionato uscirà il video della vendemmia 2023 e sarà l’ultimo sulla vendemmia, per me questo video è il miglior modo possibile per chiudere una meravigliosa saga durata 7 anni».

L'allegra parodia da Italodisco dei The Kolors lascia intendere che anche vendemmiando tutto può succedere: "Prosecco fresco è un buon pretesto per vendemmiare tra le colline e un casolare. Va di moda il virtuale tra la nuova gioventù, ma il lavoro qui è reale, c'è da vendemmiare. Tra l'uva e il mosto ci si può anche innamorare..."

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=0o14gE2g3H8