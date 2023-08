Ripristinato dal Parco Colli il percorso che porta alla croce cara a Fogazzaro

Monte Rua, già famoso per la presenza dell’Eremo camaldolese, non lo sarà da meno per il percorso pedonale che conduce al Belvedere della Croce, recentemente ripristinato dal Parco Regionale dei Colli Euganei in collaborazione con Veneto Agricoltura.

La croce

La croce, ora in pietra, sino ad un secolo fa era in legno. Si racconta che proprio di fronte ad essa lo scrittore Antonio Fogazzaro intraprese il percorso che lo portò ad avvicinarsi alla fede.

L'intervento

L’intervento è consistito nel ripristino dei parapetti in legno, la cui assenza a causa del degrado rappresentava un serio pericolo per i gitanti, l’apposizione della segnaletica, la pulitura della croce. A richiederlo, qualche mese fa, è stata l’Associazione Roberto Ferruzzi di Luvigliano, presente in gran parte del territorio euganeo. l’Associazione ha ora richiesto l’apertura, a ridosso della Croce, tramite il taglio delle alberature bruciate a causa di un incendio, di due punti panoramici che permetteranno di osservare Abano Terme, Montegrotto Terme, Galzignano, Torreglia.

La sinergia

«Il Parco Regionale dei Colli Euganei è stato ben lieto di accogliere la richiesta dell’Associazione Roberto Ferruzzi di ripristinare il percorso della Croce, un angolo del nostro territorio peraltro ricco di storia oltre che di natura - ha dichiarato il presidente vicario del Parco Colli Antonio Scarabello -L’intervento è il frutto della positiva sinergia instauratasi fra istituzioni e associazioni presenti attivamente sul territorio».

Maggiori informazioni su: www.parcocollieuganei.com

Foto articolo da comunicato stampa