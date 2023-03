Cittadinanza onoraria alla scorta di Giovanni Falcone: la decisione del Comune

Il Comune di Cadoneghe conferirà la cittadinanza onoraria alla scorta del giudice Falcone nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale mercoledì 22 marzo alle ore 20.45 presso l'Auditorium Ramin.

Cittadinanza onoraria

A circa trent'anni dalla strage di Capaci, nella quale persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, sua moglie e parte della scorta per opera di un'organizzazione mafiosa alla quale i giudici Falcone e Borsellino diedero il nome di "Cosa Nostra", il Comune ha deciso di conferire all'Associazione della scorta la cittadinanza onoraria per il generoso impegno che gli uomini della scorta hanno dimostrato, rafforzando i valori dello Stato e operando con coraggio ed efficacia su tutti quei fronti che hanno visto la legalità democratica e la civile convivenza minacciate, impegnandosi fattivamente nel contrasto alla criminalità organizzata mafiosa. «La cittadinanza onoraria - afferma il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro - viene conferita quale riconoscimento per il prezioso contributo nell'affermare con competenza ed autorevolezza i principi e la diffusione della legalità e giustizia tramite l'Associazione Scorta Falcone Q.S.15, fondamento della nostra cultura democratica e solidale, evocando l'esempio luminoso del Magistrato, di sua moglie e dei colleghi deceduti il 23 maggio 1992 a tutte le generazioni». Gli uomini della scorta di Giovanni Falcone forniranno durante la serata, una testimonianza dell'esperienza lavorativa e umana a fianco del giudice. Saranno coinvolte le scuole, in particolare le classi terze della scuola Don Milani e le quinte della scuola elementare Falcone e Borsellino.