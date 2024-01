Servizio civile universale, sei posti nei patronati Inac Cia Padova

Sei posti per ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 e i 28 anni, nell’ambito del Servizio civile universale della durata di un anno, negli uffici del Patronato Inac Cia, a Padova e in provincia. In particolare, sono previsti tre posti nella sede provinciale di Cia, in via Longhin e in via della Croce Rossa a Padova, uno negli uffici Cia di Camposampiero, uno a Este e uno a Conselve.

Gli interessati potranno presentare la relativa istanza entro il prossimo 15 febbraio, previa attivazione dello Spid. Da bando, sono previste 25 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì, per un compenso mensile di 507,30 euro.

«Un aiuto concreto»

«Si tratta di un’opportunità unica per imparare una professione – sottolinea il direttore del Patronato Inac Veneto, Luciano Bozzato – E per aiutare concretamente i cittadini nel disbrico delle diverse pratiche. Più in generale, un modo per affacciarsi al mondo del lavoro in un ambiente ad elevata competenza e serietà».

Per maggiori informazioni, https://inac-cia.it/.È inoltre possibile scrivere a inacveneto@cia.it o mandare un messaggio Whatsapp al numero 3484420729.