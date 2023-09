Uno sportello psicologico per i dipendenti e le loro famiglie: la scelta di un'azienda padovana

Lago, azienda di Villa del Conte leader nel panorama italiano del design, annuncia un servizio di assistenza psicologica disponibile per tutti i lavoratori dell’azienda e per le loro famiglie, in collaborazione con Sygmund, piattaforma italiana di Psicologia Online.

Sportello psicologico

Nell’intento di continuare a promuovere un approccio sostenibile, in equilibrio tra persone, natura e tecnologia, l’azienda veneta di design ha intrapreso un ulteriore passo nel suo percorso di tutela, supporto e valorizzazione della persona. Una vision su cui Lafo ha deciso di fare ulteriori passi in avanti per garantire il benessere della persona nella sua interezza, in una prospettiva olistica, sia all'interno che all'esterno dell'ambiente lavorativo, allargando la possibilità di fruire dello sportello psicologico Sygmund anche ai familiari di ciascun collaboratore. Il progetto rientra in una prospettiva più ampia della sostenibilità per l’azienda, che con il Lago Sustainability Circle ha aperto sei tavoli di lavoro operanti su tutti i fronti della sostenibilità, incluso quello sui progetti “People”, da cui è nata l’idea dello sportello psicologico. Da qui nasce la collaborazione con Sygmund e in particolare con il prof. Alessandro De Carlo, fondatore dell’azienda, uno dei nomi più noti in Italia nel campo della psicologia applicata nei contesti lavorativi, sociali e politici, oltre che ex Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto e Segretario dell’Ordine Nazionale degli Psicologi.

Sygmund

Una vicinanza al singolo lavoratore rivolta a tutto il team Lago volta ad abbattere i tabù che spesso vedono il confronto con uno psicologo come sintomo di un disagio psico-sociale e considerarla invece premessa fondamentale per concepire il benessere della persona dentro e fuori il contesto lavorativo come obiettivo per accrescere il suo valore per l’azienda. L’adozione di Sygmund, configurandosi come un’azione di miglioramento a favore della salute psicologica e del benessere organizzativo delle lavoratrici e dei lavoratori sia in termini di potenziamento, che di tutela, si svilupperà tramite sedute di ascolto e supporto psicologico e possibilità di estensione del servizio ai familiari. Per il top e middle management inoltre sarà possibile disporre attività di consulenza e coaching per migliorare le abilità di leadership, la gestione del tempo, e dello stress e il proprio sviluppo personale. Nella piattaforma saranno inoltre caricati quattro brevi video di “mindfulness”, disponibili anche per chi non intraprenderà un percorso di consulenza psicologica, che introdurranno semplici esercizi pratici per un approccio positivo alle situazioni quotidiane di lavoro, per migliorare la comunicazione e ridurre lo stress. Grazie alla scelta di Sygmund, un partner locale con dimensione nazionale, la collaborazione coinvolgerà anche psicologi e psicoterapeuti del territorio veneto, agevolando la continuazione dei percorsi di supporto anche al di fuori dell’iniziativa di Lago.

Lago

Afferma Daniele Lago, Ceo & Head of Design di Lago Spa: «In Lago ci impegniamo tutti i giorni affinché le persone che fanno un’esperienza in azienda possano diventare individui migliori. Trovo che il benessere psichico, in Italia, spesso non sia considerato culturalmente un tema da affrontare e invece credo che, esattamente come quando si ha un malanno fisico e si va dal medico, alla stessa maniera si dovrebbe farlo con la psiche. Proprio per questo abbiamo deciso di intraprendere un percorso che ha l’intenzione di aiutare le persone a migliorarsi, e anche di far diventare normali cose che culturalmente sono viste in maniera erroneamente negativa. Sono certo che, con questo approccio, la nostra squadra potenzierà anche le performance, con la speranza che tutti noi possiamo diventare cittadini migliori».