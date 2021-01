Due anni di canone Telepass gratuito per chi risiede a Padova e provincia: l'iniziativa

Per favorire la fluidità del traffico, azzerare le code ai caselli delle tratte in gestione e aumentare i benefici ambientali e la sicurezza degli automobilisti, Concessioni Autostradali Venete S.p.A. offre ai propri utenti, da lunedì 11 gennaio fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di sottoscrivere un contratto Telepass Family, a canone zero, per due anni.

"Riparti con Cav"

La campagna promozionale “Riparti con Cav” è riservata ai residenti delle province di Venezia, Padova e Treviso che non abbiano avuto un canone Telepass Family attivo nel corso del 2020. Analoga promozione, proposta da Concessioni Autostradali Venete già nei primi mesi del 2020, era stata fortemente condizionata dall’inizio dell’emergenza pandemica. Adesso la Società concessionaria, che si accollerà interamente i costi dell’operazione, ha deciso non solo di riproporla, ma anche di aumentarne i vantaggi, estendendo la possibilità di adesione per un anno intero, fino al 31 dicembre 2021 e allargando l’esenzione del canone da uno a due anni al momento della sottoscrizione, dando così seguito alle esigenze di miglioramento della scorrevolezza del traffico in questa parte di territorio. I vantaggi non sono solo in termini di risparmio dei costi e riduzione dei tempi d’attesa, basti pensare ad esempio ai giorni di maggior traffico o agli orari di punta della giornata: l’eliminazione delle code alle stazioni autostradali permette, infatti, di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli in attesa e migliora la sicurezza degli utenti, diminuendo drasticamente il numero di veicoli presenti contemporaneamente nei piazzali di stazione. La campagna, che si aggiunge alla recente conferma delle tariffe del 2020, punta anche a favorire la ripartenza post-pandemia, creando una platea di nuovi utilizzatori del telepedaggio in questa parte di territorio e gettando così i presupposti per tornare a viaggiare, una volta superata l'emergenza, con maggior sicurezza e minor spreco di tempo.

Come aderire

L’utente potrà aderire alla promozione secondo due differenti modalità: prenotando un appuntamento al Centro Servizi di Concessioni Autostradali Venete a Marghera oppure online, seguendo una procedura guidata di attivazione del contratto e scegliendo se ritirare personalmente l’apparato o riceverlo a casa. Per prenotare un appuntamento e attivare la promozione direttamente nel Centro Servizi di CAV e senza code è sufficiente telefonare, in orario d’ufficio, al numero 041-5497184 o inviare un’e-mail all’indirizzo centro.servizi@cavspa.it specificando il proprio recapito telefonico, per essere richiamati da un operatore. All’atto della sottoscrizione il cliente riceverà immediatamente e senza costi aggiuntivi il dispositivo Telepass. Per aderire alla promozione online invece, venendo così incontro alle limitazioni degli spostamenti previsti dai decreti e ordinanze vigenti, basterà accedere al sito web www.cavspa.it, cliccare sul banner della campagna promozionale “Riparti con CAV” e dichiarare, seguendo la procedura guidata, di essere residenti in provincia di Venezia, Padova o Treviso e non aver avuto nel corso del 2020 un contratto Telepass Family (farà fede il successivo riscontro documentale). L’utente verrà indirizzato al modulo di adesione online di Telepass, da compilare inserendo i propri dati per l’attivazione del contratto e, al termine, verrà rilasciato un codice cliente che darà diritto al ricevimento dell’apparato in due diverse modalità: recandosi personalmente, previo appuntamento, al Centro Servizi di Concessioni Autostradali Venete e ritirando personalmente l’apparato o ricevendolo direttamente a casa attraverso spedizione postale o corriere, al costo di 5,73 euro a carico dell’utente. Per usufruire della promozione è necessario sottoscrivere il contratto dall’11 gennaio al 31 dicembre 2021. Alla data di attivazione, la promozione che dà diritto all’esenzione del canone varrà 24 mesi, durante i quali, quindi, l’utente pagherà solamente la tariffa della tratta autostradale percorsa, senza costi fissi relativi all’abbonamento. Per informazioni è possibile rivolgersi al Centro Servizi di Concessioni Autostradali Venete a Mestre, in via Bottenigo 64/A, a Venezia-Marghera, aperto dal lunedì al venerdì in orario 8.30-12.45 e 14.30-18.00, giorni festivi esclusi. Maggiori informazioni sul sito www.cavspa.it, attraverso i canali social della Società e al numero del Centro Servizi: 041-5497184.