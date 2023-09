Prato della Valle si colora di neroverde per la nuova Virtus Padova

Venerdì 8 settembre Prato della Valle si è colorato di neroverde in occasione della giornata dedicata al basket nella Non Solo Sport Week per il trentesimo anniversario di Non Solo Sport. È stata davvero una bella festa incentrata sul mondo della pallacanestro con tante attività ed eventi che, sin dalla mattina, hanno animato il campo da basket. Il culmine della giornata è stato alle ore 21.30 quando, uno alla volta, presentati da Martina Moscato, i giocatori e lo Staff della Serie B della Virtus Padova, sono stati chiamati sul palco, alla presenza di molti tifosi e appassionati, oltre ai numerosi rappresentanti dello Staff neroverde, dell’amministrazione comunale e della FIP.

Spazio e divertimento per tutti, dai più grandi ai più piccoli, con tanti momenti dedicati e appuntamenti speciali. Tante persone, durante tutta la giornata, hanno riempito Prato della Valle per poi aspettare la sera e vedere da vicino i nuovi volti della Virtus che saranno protagonisti della stagione di Serie B Nazionale 2023/2024. Già a partire dalle prime ore della mattina, infatti, la piastra messa a disposizione da Non Solo Sport ha ospitato le attività del settore giovanile neroverde, per poi lasciare spazio all’Open Day del Minibasket in un pomeriggio ricco di appuntamenti come le due ore di allenamento aperto con la stella ex NBA Linton Johnson, una partita dimostrativa di basket in carrozzina e basket femminile del Cus Padova e il bellissimo spettacolo Freestyle e schiacciate con gli Space Jumpers e Alessio Bardino Slowmotion.

Durante la presentazione, oltre agli interventi delle autorità, a turno hanno poi preso la parola il Coach Riccardo De Nicolao, il DG Nicola Bernardi e Marco Chioatto che, da quest’anno, ha assunto la carica di Presidente neroverde: “Quest’anno come Società vogliamo continuare il percorso di crescita intrapreso nelle ultime stagioni, non solo a livello sportivo, ma anche dal punto di vista delle relazioni e dell’inclusione. Sarà un anno ricco di attività ed eventi in cui puntiamo a coinvolgere scuole, altre società sportive e tutte le realtà del territorio che collaborano con noi. Un doveroso ringraziamento va a Gianfranco Bernardi, che sarà il Presidente onorario della Società, per quanto costruito in tutti questi anni, base fondamentale del progetto che oggi abbiamo la possibilità di portare avanti e migliorare stagione dopo stagione.”.

Il Responsabile dell’Area Tecnica e Sportiva della Virtus, Roberto Paperini, ha commentato: “Il nostro è stato un mercato davvero attento, fatto di scelte molto ponderate che hanno portato a importanti e profonde modifiche nell’organico che affronterà la nuova Serie B Nazionale. Siamo contenti del roster che abbiamo formato e messo a disposizione di Coach De Nicolao e del suo Staff. Alla squadra servirà tempo per conoscersi ed entrare pienamente in ritmo. Per fare questo avrà bisogno del costante sostegno di tutto il mondo neroverde e dei suoi tifosi che, come abbiamo visto nel corso dei PlayIn con Monfalcone, possono essere la nostra vera arma in più. Quello che abbiamo davanti sarà un anno di grandi cambiamenti: ci attende infatti un campionato del tutto nuovo che al momento non ha ancora nessun reale punto di riferimento utile a capirne il livello. Serviranno per lo meno una decina di partite dopo cui sarà possibile fare le prime valutazioni oggettive.”

“Adesso“– conclude Roberto Paperini – “la parola passa al campo, iniziando da domani con la partita di Supercoppa contro Lumezzane. Per noi sarà l’esordio nella nostra nuova casa a Montegrotto dove speriamo di vedere sempre tutte le persone che questa sera hanno risposto alla chiamata neroverde qui in Prato della Valle. Quella che si accinge a iniziare sarà un’altra sfidante stagione sportiva in cui vogliamo farci trovare pronti per recitare il nostro ruolo e provare a toglierci molte soddisfazioni come fatto in questi ultimi anni.”

Dopo questa bellissima giornata di basket e condivisione la Virtus Padova è in rampa di lancio per l’esordio di sabato in Supercoppa al Palaberta che, come commenta il capitano, Federico Schiavon, mai come quest’anno dovrà essere il fortino neroverde: “È sempre bello tornare a sentire il calore e l’abbraccio dei nostri tifosi. Dare il via alla stagione qui con loro, in Prato della Valle, uno dei luoghi simbolo della nostra città, è stato qualcosa di davvero speciale. Dopo tanti anni a Padova si tornerà ad assaporare un basket di alto livello come era la B1. La sfida di Supercoppa di domani è un assaggio di quello che sarà un campionato certamente bello e altamente competitivo, in cui non mancherà lo spettacolo. Noi avremo bisogno del nostro popolo neroverde per sostenerci in tutte le partite in casa colorando di neroverde il Palaberta che dovrà diventare la nostra arma in più così come lo è stata la Tana di Rubano in questi ultimi anni. Siamo carichi e non vediamo l’ora di scendere in campo con i nostri tifosi al fianco.”