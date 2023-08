Virtus Padova: Riprende l’attività del Settore Giovanile neroverde

I giovani neroverdi si preparano a vivere un’altra importante stagione, dopo un anno ricco di successi e soddisfazioni per le formazioni Under e per tutto il Settore Minibasket. In queste settimane stanno riprendendo le attività i gruppi del Settore Giovanile mentre i mini-atleti neroverdi, al momento impegnati con il Pre Season Camp a Rubano, inizieranno ufficialmente la stagione a settembre.

Lo Staff neroverde in queste settimane sta lavorando per preparare al meglio la stagione con l’obiettivo di mettere a disposizione di ogni giocatore un ambiente utile alla loro crescita sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista umano.

Roberto Paperini, Responsabile dell’Area Sportiva neroverde, commenta così questo nuovo inizio: “Quello che è iniziato vogliamo che sia un anno di conferme: dopo le belle soddisfazioni raccolte in campo nell’ultima stagione, infatti, adesso lo scopo è quello di andare a consolidare il lavoro svolto dallo Staff e dai ragazzi del nostro Settore Giovanile. Come Società, da sempre, ci poniamo come primo obiettivo quello di lavorare in prospettiva futura, dando ai nostri atleti tutti gli strumenti necessari per la loro crescita e maturazione sportiva potendo così aspirare ad avere una carriera tra i Senior, magari proprio nella nostra Serie B. In quest’ottica le nostre squadre Eccellenza, Élite e Academy anche quest’anno sono state costruite per permettere ai nostri ragazzi di rendere al meglio e lavorare con la giusta dose di ambizione. Anche per quanto riguarda il Settore Minibasket gli obiettivi sono analoghi: lo scorso anno abbiamo avuto una grandissima partecipazione in tutti i Centri Minibasket, con tantissime attività ed eventi dedicati ai più piccoli. Adesso vogliamo continuare il percorso intrapreso dando sempre maggior spazio all’attività e alle collaborazioni con le tante realtà presenti nel nostro territorio.”

Alla ripresa delle attività Alberto Franceschini, Responsabile del Settore Giovanile, analizza e presenta la stagione che attende i giovani neroverdi.

Anche il Settore Giovanile e Minibasket sta ripartendo per questa nuova stagione. Tutti pronti e carichi per questo nuovo inizio?

“Assolutamente sì, i ragazzi non vedevano l’ora di ritrovarsi in palestra e dare il via al nuovo anno. La scorsa settimana hanno già ripreso le attività le nostre Under 19, 17 e 15 Eccellenza mentre in questi giorni inizieranno gli allenamenti anche tutte le Élite e le Academy. Al termine del Pre Season Camp di questi giorni, anche la stagione del Minibasket vedrà il suo inizio, previsto per inizio settembre.”

La Virtus Padova ha chiuso la stagione 2022/2023 con ottimi risultati anche nel Settore Giovanile. Adesso che siamo all’inizio di un nuovo capitolo, l’obiettivo è andare a migliorare e consolidare quanto fatto finora?

“Sicuramente i risultati sportivi fanno sempre piacere e testimoniano il grande lavoro svolto dallo Staff e dai ragazzi in palestra settimana dopo settimana. Chiaramente l’obiettivo sul campo resta quello di andare a migliorarsi anno dopo anno, ma quello a cui puntiamo maggiormente è la formazione dei ragazzi come persone oltre che giocatori. Per questo vogliamo sempre trasmettere in primis i valori del rispetto, dell’integrazione e l’importanza del benessere e della salute non solo legati alla vita prettamente sportiva. La crescita dei ragazzi è il nostro obiettivo principale e per questo cerchiamo di mettergli a disposizione un ambiente sano nel quale possano migliorare sul piano del gioco, maturando dal punto di vista umano e facendo esperienze importanti per la loro vita.”

Il rapporto tra Settore Giovanile e prima squadra è testimoniato dai molti giovani che, anno dopo anno, riescono a ritagliarsi un ruolo anche nel roster di Serie B dimostrando che la Società continua a credere fortemente nello sviluppo dei giovani.

“Vedere tanti giovani che riescono a trovare spazio nella nostra Prima Squadra, o in altre del territorio, è per noi motivo di grande orgoglio. Questo è parte del percorso formativo e degli insegnamenti che cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi, a dimostrazione che la dedizione e il lavoro pagano sempre. Vedere poi molti ragazzi del settore giovanile che, negli anni, assumono un ruolo anche all’interno dello Staff neroverde diventando istruttori o allenatori è una vera soddisfazione per noi. Il nostro Staff è in gran parte composto da persone che si sono formate e sono cresciute in Virtus e di questo non possiamo che essere felici perché testimonia la bontà del lavoro svolto in questi anni. Quest’anno poi, oltre a confermare nello Staff figure importanti come Marcella Filippi e il Capitano Schiavon, si aggiungerà un altro pilastro della nostra Serie B come Michele Ferrari, che si occuperà di due gruppi del Settore Minibasket. La loro presenza nello Staff è certamente un vero valore aggiunto perchè dà l’occasione ai nostri piccoli mini-atleti di potersi confrontare e avere come punto di riferimento atleti esperti del loro calibro. ”

Il Settore Minibasket ripartirà ufficialmente a settembre, anche se è già in corso il consueto Pre Season Camp. Tante attività e progetti sono già in via di sviluppo?

“L’anno scorso, dopo le limitazioni imposte dalla pandemia, possiamo finalmente dire che sia stato un anno di ripresa totale, nel quale abbiamo raggiunto un numero importante di adesioni con oltre 220 bambini nei vari Centri Minibasket. Anche quest’anno saremo presenti nel territorio con i Centri di Sarmeola, Mandria, Montà, Brentelle-Chiesanuova con lo scopo di crescere e continuare a proporre quanto di buono fatto nell’ultima stagione con tante attività ed eventi rivolti ai nostri mini-atleti che, come sempre saranno i protagonisti delle tante feste a tema Halloween, Carnevale e soprattutto quella di Natale che andremo a organizzare nel corso dell’anno. In questa nuova stagione sportiva andremo a consolidare anche i rapporti nati con il Cus Padova e la Pallacanestro Camin, con cui abbiamo messo in cantiere un progetto di sviluppo anche per il basket femminile nel territorio padovano. Siamo davvero felici di iniziare questa stagione che si preannuncia piena di progetti e che, siamo certi, sarà altrettanto ricca di soddisfazioni per tutto l’ambiente neroverde.”