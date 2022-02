Serie B: Rimadesio Desio - Virtus Padova rinviata all'11 Marzo

La gara tra la Virtus Padova è la Rimadesio Desio, è stata rinviata all'11 marzo per la convocazione in nazionale di Nikola Ivanaj.

La sfida tra le due squadre, valevole per la 20esima giornata di campionato, era in programma domencia 20 febbraio alle 18.00. Questo il comunicato del club lombardo:

"Pallacanestro Aurora Desio comunica che la sfida valevole per la 20^ giornata del campionato di Serie B Old Wild West tra Rimadesio e Virtus Padova, programmata per domenica 20 febbraio alle ore 18 al PalaMoretto, è stata posticipata a venerdì 11 marzo alle ore 20.30 a seguito della convocazione in nazionale albanese di Nikola Ivanaj".