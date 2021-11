Serie A1, le Lupe tornano sul parquet: A San Martino è di scena Broni

Ritorna la Serie A1 di basket femminile dopo la sosta per le Nazionali, e per il settimo turno del girone di andata, si riaprono le porte del PalaLupe di San Martino di Lupari, dove finora il Fila ha potuto disputare solo due partite su sei.

Ospite delle ragazze di Coach Serventi, nella sfida in programma domenica 21 novembre, palla a due alle ore 19.00, è la Costruzioni Italia Broni, squadra in salute e reduce da due vittorie nelle ultime tre uscite. La formazione di casa è però determinata a ritrovare il successo, e a conservare l’imbattibilità interna.



Dopo la salvezza ai playout dell’anno scorso, la formazione lombarda è ripartita con entusiasmo, e di recente si è imposta in casa contro avversarie decisamente quotate come la Gesam Gas&Luce Le Mura Lucca e la Magnolia Campobasso.

Il roster può contare su tre straniere europee: oltre alla guardia croata Klaudia Perisa, c’è una coppia di lunghe composta dalla sua connazionale Nina Dedic e dalla serba di passaporto ungherese Tijana Krivacevic. Fra le italiane, ottimo il contributo dell’ex Geas e Ragusa Virginia Galbiati, così come quello della play Elena Bestagno.



I precedenti partono dal 2009, quando le due squadre si affrontarono nei play out di Serie A2, la sfida più avvincente è sicuramente quelle della serie del 2019 che lanciò le Lupe alla semifinale Scudetto. La sfida più recente risale allo scorso settembre in precampionato, vinta anche in questo caso da Filippi e compagne per 65-82.

Ad anticiparei temi del match e ad analizzare il suo rendimento ci ha pensato in una intervista a Lupebasket Channel l'ala, classe 2004 del Fila, Arianna Arado. Ecco le sue parole.