Virtus Padova: Bisceglie nel finale passa ed espugna il Palaberta

Stop interno per la Virtus Padova che vede Bisceglie espugnare 81-92 il Palaberta al termine di una partita vissuta sulle montagne russe in termini di emozioni e prestazione. I neroverdi di Coach De Nicolao, infatti, dopo un difficile inizio, in cui Ferrari, da solo, tiene a galla i suoi, gradualmente riescono a entrare in ritmo alzando le percentuali dall’arco e difendendo forte. Nel secondo periodo le bombe di Cecchinato, Scanzi e Osellieri sono le armi giuste che, unite a una difesa più coriacea rispetto ai primi 10’ di gioco, riportano la Virtus a contatto e al vantaggio all’intervallo (43-42). I neroverdi rientrano con la giusta mentalità nella ripresa giocando con grinta e producendo il break di dodici a zero che manda avanti la Virtus (55-42). Bisceglie non molla rientrando nel punteggio e prendendo emotivamente il controllo della partita, complice il doppio tecnico a Coach De Nicolao. Gli ospiti mostrano tutto il loro potenziale offensivo ma la Virtus, grazie anche alle prove di Cecchinato e Ferrari (23 e 20 punti a referto), risponde rimanendo incollata nel punteggio fino a metà dell’ultima frazione quando gli ospiti scrivono l’allungo decisivo che segna le sorti nel finale del match.

La cronaca della partita Virtus Padova – Lions Bisceglie

Dopo il canestro di Ferrari che apre le danze, Bisceglie risponde con lo 0-7 che li porta avanti. Michele Ferrari trova altri due punti nel pitturato ma gli ospiti con un gioco da tre punti su fallo di Cecchinato vanno a più sei (4-10). Il lungo neroverde è il più in palla dei suoi e ne mette altri due dalla linea del tiro libero prima che i pugliesi infilino la bomba del 6-13 sulla sirena dei 24’’. La Virtus non trova la via del canestro e Coach De Nicolao prova a rimescolare le carte inserendo Scanzi e Bianconi dalla panchina. Bisceglie allunga ancora da tre punti a metà quarto (6-18) ma i neroverdi rispondono subito da oltre l’arco con Michele Antelli e con il contropiede immediato di Cecchinato che riduce lo scarto (11-18). Dopo il time out degli ospiti la Virtus difende ancora forte e trova punti ancora con Cecchinato e un’altra bella bomba di Antelli i canestri del meno due (16-18). I pugliesi provano a spingere nuovamente sull’acceleratore ma il canestro di Andrea Scanzi a fine primo quarto riporta i neroverdi a meno cinque (18-23).

Andrea Scanzi con quattro punti (prima in penetrazione e con un tiro in allontanamento poi) tiene a contatto la Virtus che, con la tripla di Osellieri, scrive subito il meno uno (25-26). Gli ospiti provano a spegnere l’entusiasmo con una bomba siderale e, dopo una palla recuperata, tornano immediatamente a più sei con un canestro da sotto (25-31). Un rimbalzo d’attacco di Marco Ius propizia la bomba di Cecchinato e i neroverdi, dopo una buona difesa, ne mettono altri due ai liberi con Ferrari (30-33). I Lions sbagliano molto in attacco e la tripla di Andrea Scanzi su assist di Antelli riporta in parità il match (33-33) a 4’ dall’intervallo. Padova difende con cuore per due azioni senza però trovare il canestro del sorpasso. Bisceglie punisce da oltre l’arco ma Michele Ferrari con quattro punti in fila riporta avanti la Virtus (37-36). I pugliesi vanno avanti di due ma nell’azione successiva una penetrazione bruciante di Giacomo Cecchinato, con fallo e libero supplementare, fa 40-39 a meno di un minuto dalla sirena. Negli ultimi 40’’ con i neroverdi in bonus, Bisceglie sfrutta i viaggi in lunetta ma non può nulla sulla gran bomba di Cecchinato che mantiene i neroverdi avanti di uno all’intervallo (43-42).

Le squadre rientrano dagli spogliatoi mettendo subito grande grinta in campo: Cecchinato, su assist di Ferrari, scaglia la bomba allo scadere dei 24’’ che apre la ripresa. Dopo una grande difesa di Antelli su Chessari lanciato in contropiede, Cecchinato apre la difesa e serve a Molinaro l’assist perfetto per una schiacciatona da highlights. I neroverdi mettono ancora grande energia in difesa e provano il primo allungo con il canestro nel pitturato di Ferrari (50-42) obbligando al time out il Coach pugliese. Uno scatenato Ferrari recupera subito un’altra palla e in reverse in contropiede ne scrive altri due per il più dieci. La Virtus è in palla, difende ancora forte e sul capovolgimento di fronte è Lorenzo Molinaro a infilare la bomba del più tredici (55-42). Bisceglie, dalla linea della carità, chiude il parziale di 12-0 neroverde ma Antelli brucia subito la difesa ospite in penetrazione per altri due punti. Bisceglie prova a rientrare in gara e la Virtus perde Coach De Nicolao per somma di tecnici. Con una sequela di liberi gli ospiti tornano così in un amen a meno sei e provano a cavalcare il momento con subito un altro canestro (58-54). I neroverdi pagano emotivamente e Bisceglie torna a meno uno realizzando da oltre l’arco. Ferrari realizza un canestro importante allo scadere dei 24’’ ma i pugliesi impattano ancora da tre punti a quota 60. Giacomo Cecchinato prova a caricarsi la squadra sulle spalle con una bomba dall’alto coefficiente di difficoltà ma Bisceglie non si fa staccare e la gara resta in parità (64-64). Cecchinato ruba un altro pallone e in contropiede fa più due ma immediata arriva da oltre l’arco la risposta degli ospiti (66-67) che provano a prendersi l’inerzia e mantengono il comando a 1’ dall’intervallo (68-71) nonostante un’altra bella penetrazione di Cecchinato. Bianconi di forza ne scrive due e dopo una sua grande difesa, Antelli in meno di 4’’ si fa tutto il campo e guadagna i due liberi (uno a bersaglio) che, uniti a un libero di Bianconi (tecnico alla squadra pugliese), fanno il 72-71 di fine terzo quarto.

Bisceglie apre gli ultimi 10’ con l’ennesima bomba Ouandie, quarta della sua serata, ma uno stoico Corrado Bianconi, dopo il rimbalzo d’attacco di Molinaro, mette a referto il gioco da tre punti (canestro con fallo e libero) che tiene avanti i neroverdi (75-74). Padova difende forte, come a inizio ripresa, ma Ouandie estrae dal cilindro un’altra tripla. Dopo un minuto senza canestri da ambo le parti Molinaro lotta nel pitturato e pareggia (77-77). Bisceglie prova ad allungare andando a più quattro ma a metà parziale Federico Osellieri con un arresto e tiro pulitissimo riporta i neroverdi a meno due (79-81). Con la dodicesima tripla della loro serata i pugliesi vanno a più cinque con 4’ da giocare sul cronometro (79-84) e, dopo l’uno su due in lunetta di Lorenzo Molinaro i neroverdi cercano più volte senza successo di ricucire il gap. A 2’ dalla fine Bisceglie trova il più sei in penetrazione (80-86). Andrea Scanzi, d’esperienza, si guadagna due liberi ma solo uno va a bersaglio e i pugliesi allungano (81-88). Nell’azione successiva, dopo aver forzato alla palla persa i neroverdi, i Lions colpiscono da oltre l’arco da tre punti chiudendo di fatto i conti a 1’ dalla fine. La Virtus non trova più il canestro e Bisceglie può sorridere espugnando il Palaberta con il punteggio finale di 81-92.

La voce del Coach

“Oggi è stata una partita con tre volti: dopo un approccio sbagliato ad inizio gara, i ragazzi sono stati bravi a chiudere forte in difesa e trovare più fluidità in attacco, andando in vantaggio in doppia cifra e prendendo l’inerzia del match. A cavallo tra terzo e quarto quarto poi, complici gli episodi, ci siamo spenti e non siamo più riusciti a produrre il nostro gioco consentendo a Bisceglie di tornare avanti e gestire nel finale. – ha commentato a fine partita il Vice-Coach della Virtus Padova, Alberto Garon – Sicuramente abbiamo messo in campo una prestazione migliore rispetto alla gara di Imola, ma non ancora sufficiente. Ora dobbiamo quindi tornare in palestra e continuare a lavorare sodo in vista della trasferta di Ozzano, una gara fondamentale nella quale dovremo farci trovare pronti e rispondere sul campo.”.

VIRTUS PADOVA 81 – LIONS BISCEGLIE 92

VIRTUS PADOVA

Cecchinato 23 (5/8, 4/9), Ferrari 20 (7/11, 0/0), Scanzi 10 (3/7, 1/2), Antelli 9 (1/7, 2/3), Molinaro 8 (2/2, 1/4), Bianconi 6 (2/4, 0/3), Osellieri 5 (1/4, 1/1), Schiavon 0 (0/1, 0/1), Ius 0 (0/0, 0/0), Guevarra n.e., Padovani n.e., Zanetti n.e.

LIONS BISCEGLIE

Chiti 29 (7/12, 3/8), Ouandie 21 (2/4, 5/9), Cepic 17 (3/5, 2/5), Chessari 7 (0/4, 2/3), Abati Toure 7 (1/4, 1/2), Ragusa 7 (2/2, 0/0), Dip 4 (1/6, 0/0), Maralossou n.e., Manuel Saladini n.e., Simone Turin n.e.