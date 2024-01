Serie B: Una grande ed emozionante Virtus vince contro la Rucker

La Virtus inaugura il girone di ritorno con una bella vittoria contro San Vendemiano, in un Palaberta gremito, sfoderando una prestazione tutta grinta e carattere e riuscendo a battere i trevigiani, secondi in classifica, con il punteggio finale di 73-68.

Partita vibrante e viva sin dalla palla a due con i neroverdi che tengono testa al roster trevigiano e chiudono avanti all’intervallo (38-32) grazie a una bella prova corale con protagonisti molti interpreti a turno tra Cecchinato (13 punti a fine partita), Antelli e Scanzi che, a suon di triple finalizzano la manovra offensiva padovana. Dopo la pausa lunga la Rucker prova a prendersi l’inerzia con un terzo quarto da 27 punti ma la Virtus resta in scia (56-59) entusiasmando il Palaberta con una bomba siderale di Cecchinato, gli alley oop della premiata ditta Antelli-Molinaro e lo schiaccione di un Molinaro dominante in doppia doppia (13 punti e 12 rimbalzi). Gli ultimi infuocati 10’ del match sono da vivere con il fiato sospeso: la Rucker si porta fino a più quattro ma i neroverdi, trascinati da un Antelli da 14 punti e 7 assist e da un Andrea Scanzi on fire da oltre l’arco (19 punti con 4/5 da tre punti), non molla la presa azzannando poi la partita con il gioco da tre punti di Michele Ferrari a 1’ 37’’ dalla fine. La squadra di Coach De Nicolao gestisce il finale mettendo in campo grinta ed energia che si tramutano in grandi difese che bloccano l’attacco dei trevigiani e, con qualche brivido sui liberi della staffa, può esultare sulla sirena festeggiando con la bellissima cornice di pubblico del Palaberta.

L’intervallo del match è stato il momento dell’evento Banca Annia Kit Showcase che ha ufficialmente svelato a tutti i ragazzi, i genitori e i tanti tifosi presenti sulle tribune le nuove divise del settore giovanile neroverde logate Banca Annia. Questa domenica, infatti, gli spalti del Palaberta hanno accolto molti dipendenti della banca di credito cooperativo aderente al gruppo ICCREA oltre al Presidente di Banca Annia, Mario Sarti, e al Direttore Generale di Banca Annia, Andrea Binello, i quali sono stati omaggiati dalla società neroverde con due speciali divise a loro dedicate, oltre a un iconico pallone ricordo a simboleggiare le partnership tra Virtus e Banca Annia.

La cronaca della partita Virtus Padova – Rucker San Vendemiano

Sono gli ospiti i primi a trovare punti, da oltre l’arco, ma i neroverdi rispondono con la rubata e il contropiede di Giacomo Cecchinato. Il numero 1 neroverde segna ancora dal gomito e confeziona il primo vantaggio Virtus dopo 3’ di gioco (4-3). Sanve rimette subito la testa avanti con cinque punti consecutivi ma la bomba di Molinaro su assist di Osellieri fa meno uno (7-8). I trevigiani realizzano ancora e i due canestri di Calbini e Gatti, in rapida successione (7-12), consigliano la panchina neroverde a chiamare il primo time out. In uscita dal minuto di sospensione, dopo un paio di azioni infruttuose da ambo i lati, Sanve allunga con Chiumenti. Un positivo Giacomo Cecchinato trova ancora il fondo della retina e, nell’azione successiva, Antelli arma la mano di Scanzi per la bomba che scrive il 12-14. I neroverdi sono aggressivi in difesa ma un appoggio a rimbalzo offensivo di Cacace rimette subito quattro lunghezze di distacco. Michele Antelli infila due liberi e, un paio di azioni dopo, serve in contropiede l’assist per la tripla di Corrado Bianconi che apre così l’ultimo minuto di un vibrante primo quarto con la Virtus avanti di un punto. La Rucker chiama time out per riorganizzare le idee ma non riesce a segnare più e, dopo lo 0/2 in lunetta di Zacchigna, il primo quarto si chiude sul 17-16.

Il secondo quarto si apre con due falli consecutivi di Bianconi, costretto a sedersi in panchina, e un canestro di marca Rucker (17-18). Dopo quasi 3’ di gioco i neroverdi si sbloccano con la tripla di Antelli e, a stretto giro, anche Andrea Scanzi punisce da oltre l’arco per il più cinque Virtus (23-18). I ragazzi di Coach De Nicolao sembrano aver preso le redini del gioco ed è ancora una bomba di Michele Antelli (26-18) a far esplodere un Palaberta gremito, obbligando San Vendemiano al time out. Una penetrazione di Calbini ferma l’emorragia per gli ospiti, ma uno scatenato Antelli lancia in contropiede Ferrari che finalizza in reverse. I neroverdi recuperano un altro pallone in difesa e trovano un punto dalla lunetta con l’uno su due di Cecchinato. Sanve risponde con la tripla di Calbini e la risposta di Bianconi danza beffarda sul ferro prima di uscire. Gli ospiti, con una penetrazione lungo la linea di fondo, si riavvicinano nel punteggio (29-25) e, a tre minuti dall’intervallo, Coach De Nicolao richiama i suoi in panchina. Andrea Scanzi da oltre l’arco straccia ancora la retina ma viene subito imitato da Calbini dall’altra parte. Gli ultimi 90’’ si aprono con una bellissima giocata di Giacomo Cecchinato e, dopo un canestro ospite, è ancora Scanzi a realizzare due punti di pregevolissima fattura. La Rucker torna a meno quattro con un’altra penetrazione ma un canestro di potenza di Lorenzo Molinaro a rimbalzo d’attacco chiude le ostilità del secondo quarto mandando la Virtus a riposo sul 38-32.

San Vendemiano al rientro in campo piazza subito una bomba ma l’asse Antelli-Molinaro confeziona l’alley-oop del più cinque (40-35). Michele Antelli scocca poi la terza bomba della sua serata, su altrettanti tentativa, prima che gli ospiti con sette punti consecutivi, inclusa la tripla di Gluditis, rientrino prepotentemente a contatto (43-42). Coach De Nicolao chiama l’immediato time out ma, al rientro in campo, Gluditis segna ancora, stavolta in area, e Sanve rimette la testa avanti. Una bomba davvero incredibile di Giacomo Cecchinato fa esplodere il Palaberta nuovamente ma Calbini si guadagna e realizza tre liberi. Un altro alley-oop della premiata ditta Antelli-Molinaro, stavolta chiuso in schiacciata, è da spellarsi le mani (48-47). Molinaro inchioda un’altra schiacciata prepotente in area ma, da oltre l’arco, Sanve impatta a quota cinquanta. I neroverdi danno il massimo ma, con quattro punti in fila, Sanve prova ad allungare. Cecchinato realizza un canestro in penetrazione ma Calbini in contropiede rimette quattro lunghezze. In una partita che sale d’intensità e di contatti gli arbitri hanno il loro bel da fare. Bianconi ne mette due in area molto importanti. Di Emidio segna da tre e Bianconi, ancora in penetrazione, risponde riportando la Virtus a meno tre (56-59) a fine terzo quarto.

Gli ultimi 10’ si preannunciano infuocati e in avvio di parziale Sanve segna subito da due punti. Federico Osellieri, con un viaggio in lunetta, realizza un punto. Gli ospiti non trovano il fondo della retina per due azioni consecutive ma la Virtus non ne approfitta immediatamente. Quando mancano poco più di 7’ alla fine, Antelli in penetrazione firma il meno due (59-61). Mandato in lunetta Oxilia non sbaglia e riporta a più quattro i suoi. A un canestro di Andrea Scanzi, con un piede sulla linea da tre punti, fa eco l’uno su due ai liberi di Oxilia (61-64) e poi è ancora Scanzi, in penetrazione, a materializzare il canestro del meno uno a metà quarto (63-64). Sanve attacca con ordine e trova nel pitturato altri due punti e, dall’altra parte, Michele Ferrari fa solo uno su due (64-66). A 3’ dalla sirena finale la bomba di Andrea Scanzi riporta avanti i neroverdi (67-66) che, per due azioni, riescono a contenere l’attacco ospite. Il canestro, con fallo subito, di Michele Ferrari manda la Virtus a più tre, poi più quattro con il libero aggiuntivo (70-66) lasciando 1’ 37’’ da giocare. I neroverdi per due volte recuperano palla in difesa e San Vendemiano, con 33’’ sul cronometro, ricorre al fallo sistematico su Michele Antelli. Il play neroverde fa zero su due e, dopo un time out, la Rucker realizza velocemente in area e manda ancora in lunetta Antelli che fa ancora 0/2. A rimbalzo svetta però Molinaro che subisce fallo e non sbaglia dalla lunetta, rimettendo quattro lunghezze (72-68). Con poco più di 20’’ i trevigiani non trovano il bersaglio dalla lunga distanza e l’uno su due ai liberi di Scanzi sancisce la grande vittoria neroverde finale (73-68) facendo esplodere il boato di gioia del Palaberta.

La voce del Coach

“Oggi prima di tutto voglio ringraziare i tifosi che abbiamo veramente sentito in campo al nostro fianco. Ci hanno spinto e sostenuto fino alla vittoria dandoci una grande e fondamentale carica emotiva. La vittoria di oggi è davvero importante, ne avevamo bisogno per ritrovare fiducia e convinzione. Ora dobbiamo continuare su questa strada e dare seguito alla prestazione di stasera. – ha commentato soddisfatto a fine partita il Coach della Virtus Padova, Riccardo De Nicolao – Tutti i ragazzi sono scesi in campo mettendo la giusta grinta ed energia, tanto in difesa quanto in attacco, che sarà importante replicare già settimana prossima sul campo di Faenza e in tutto il prosieguo del girone di ritorno.”.

Pallacanestro Virtus Padova - Rucker San Vendemiano 73-68 (17-16, 20-17, 18-26, 18-9)

Pallacanestro Virtus Padova: Andrea Scanzi 19 (3/8, 4/5), Michele Antelli 14 (1/4, 3/6), Giacomo Cecchinato 13 (5/6, 1/4), Lorenzo Molinaro 13 (4/7, 1/3), Corrado Bianconi 7 (2/5, 1/2), Michele Ferrari 6 (2/3, 0/1), Federico Osellieri 1 (0/4, 0/2), Federico Schiavon 0 (0/0, 0/0), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0), Isacco Marchet 0 (0/0, 0/0), Marco Ius 0 (0/0, 0/0), Aaron Guevarra 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Lorenzo Molinaro 12) - Assist: 10 (Michele Antelli 7)

Rucker San Vendemiano: Lorenzo Calbini 21 (6/10, 2/6), Alberto Cacace 15 (6/10, 1/3), Nicolò Gatti 12 (3/3, 2/5), Kristaps Gluditis 8 (1/1, 2/6), Tommaso Oxilia 5 (1/5, 0/2), Edoardo Di emidio 5 (1/2, 1/2), Alberto Chiumenti 2 (1/3, 0/0), Sebastiano Perin 0 (0/1, 0/1), Mauro Zacchigna 0 (0/0, 0/4), Enrico Vettori 0 (0/0, 0/0), Riccardo Dalla cia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 11 - Rimbalzi: 33 10 + 23 (Lorenzo Calbini, Tommaso Oxilia 7) - Assist: 6 (Nicolò Gatti 3)