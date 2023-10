Virtus Padova: Prima di campionato al Palaberta con il botto

La Virtus Padova al termine di una gara tutta grinta e cuore supera il quotato roster di Faenza (76-61) bagnando l’esordio in campionato al Palaberta con un bellissimo successo frutto di una grande prova di squadra.

Primi due quarti tutta sostanza per i neroverdi che chiudono avanti all’intervallo (39-29) grazie a 20’ di grande difesa che tiene a bada il talento offensivo degli ospiti. In attacco per i neroverdi bene Scanzi (22 punti a fine partita) e Bianconi, quest’ultimo protagonista di un ottimo secondo quarto, ma è tutta la squadra a girare bene in attacco e chiudere a doppia mandata in difesa. Nella ripresa i neroverdi continuano a giocare bene mantenendo a distanza gli ospiti, rispondendo ai loro tentativi di rimonta e chiudendo i conti nel quarto quarto con il break che porta i neroverdi fino al più sedici a 2’ dal termine. Anche nella seconda metà di gara, infatti, la squadra di Coach De Nicolao esegue alla perfezione il piano partita imbrigliando l’attacco ospite, vincendo la lotta nel pitturato (52 a 38 i rimbalzi, con Molinaro protagonista a quota 15) e concretizzando in attacco con una prova importante di tutto il collettivo.

Una bella vittoria davanti al pubblico amico per una bella Virtus che adesso sarà impegnata mercoledì, nel turno infrasettimanale, sul campo dell’Andrea Costa Imola.

La cronaca della partita Virtus Padova – Blacks Faenza

I neroverdi partono con tanta grinta in difesa e si portano subito avanti con Molinaro e Cecchinato che brucia la difesa di Faenza in penetrazione. Coach De Nicolao è però costretto a richiamare in panca Cecchinato (secondo fallo dopo 3’). Gli ospiti non si sbloccano e Michele Ferrari trova l’appoggio vincente su un grande assist di Antelli. Dopo 4’ di gioco Faenza trova da sotto i primi e torna a contatto (7-4). La partita sale di intensità: Molinaro ne mette due in penetrazione con virata e subito dopo il capitano Schiavon infila la bomba del più sei (12-6). Faenza realizza ma Michele Ferrari risponde immediatamente da sotto canestro mantenendo inalterate le lunghezze di distacco. I neroverdi continuano a difendere forte ma gli ospiti sfruttano i molti viaggi in lunetta per rifarsi sotto. Sempre dalla linea della carità arriva la risposta Virtus con il 2/2 di Marco Ius e i tre liberi mandati a referto da Scanzi, abile a subire fallo sul tiro (19-12). Negli ultimi 60’’ del primo quarto i neroverdi riescono a contenere i tentativi di rientro di Faenza e, con il canestro di Andrea Scanzi sulla sirena, chiudono avanti (21-15).

L’intensità cresce ancora a inizio secondo quarto, con i neroverdi che sembrano riuscire a mantenere il pallino del gioco grazie a quattro punti consecutivi di Corrado Bianconi (25-17). Dopo una grande difesa di squadra è la bomba di Scanzi a scrivere il più undici (28-17). A metà parziale i faentini rientrano fino al meno quattro con il break (2-9) che, saggiamente, Coach De Nicolao ferma con il provvidenziale time-out. Bianconi con due viaggi consecutivi in lunetta (3/4) sblocca la Virtus (33-26). Il lungo piemontese, in questa seconda frazione, si dimostra il più in palla dei suoi: dopo un bel rimbalzo d’attacco, si guadagna il fallo e realizza altri due liberi. Al termine di un’altra buona azione difensiva, Osellieri porta a spasso la difesa ospite realizzando a un minuto dall’intervallo il nuovo più dieci che durerà fino all’intervallo grazie al 2/2 in lunetta di Andrea Scanzi (39-29).

Gli emiliani in avvio di ripresa provano a imporre subito i loro ritmi. Giacomo Cecchinato va a canestro con un bell’arcobaleno e serve poi Ferrari sotto canestro per un comodo appoggio che, dopo 3’, mantiene a dieci le lunghezze di distacco (43-33). È ancora il lungo friulano a mettere due punti a referto per la Virtus che a metà quarto allunga al massimo vantaggio grazie alla bomba di Giacomo Cecchinato (49-37). Anche Faenza trova il bersaglio grosso dalla lunga distanza ma Cecchinato, ancora da tre punti, riporta in doppia cifra il vantaggio (52-42). In campo si alzano i toni con molti contatti proibiti ma i ragazzi di Coach De Nicolao mantengono i nervi saldi e restano avanti a fine terzo quarto (54-44).

Faenza entra in campo con grinta per gli ultimi 10’ ma Michele Antelli estrae subito dal cilindro un bel gioco da tre punti (canestro con fallo) cui segue una bella difesa di Bianconi che costringe ai passi l’avversario (57-48 dopo 2’). Andrea Scanzi inventa una penetrazione mostruosa ma gli ospiti non mollano restando in scia (59-50). In questo momento decisivo, Scanzi prende per mano la Virtus: dopo aver fatto saltare un avversario con una finta disegna l’arresto e tiro del più undici. Agli ospiti vengono comminati in rapida successione un tecnico e un antisportivo e, dopo l’ennesima palla recuperata da Antelli, Andrea Scanzi in contropiede fa più 15 (65-50) con 6’ da giocare. I Blacks provano la reazione immediata ma incappano in un altro fallo tecnico (67-54) e a metà quarto sono già in bonus. I neroverdi difendono con cuore e Antelli dal gomito riscrive il più quindici (69-54) a 4’ dalla fine. Faenza accusa il colpo e il canestro a rimbalzo d’attacco di Michele Ferrari a 2’ dalla fine suona da KO (72-56). La partita non ha più nulla da raccontare negli ultimi giri di lancette e la schiacciata di prepotenza di Lorenzo Molinaro è la degna ciliegina sulla torta per una festa tutta neroverde.

La voce del Coach

“Siamo molto soddisfatti della vittoria ma soprattutto della prestazione, grazie alla quale siamo riusciti a mettere in difficoltà e arginare una squadra importante come Faenza. Anche nei momenti di difficoltà abbiamo sempre trovato, partendo dalla difesa, le giuste chiavi per portare a casa una partita complessa come questa. – ha commentato a fine partita il coach della Virtus Padova, Riccardo De Nicolao – In spogliatoio a fine gara ho fatto i complimenti a tutti i ragazzi perché ognuno di loro ha dato il suo contributo e messo in campo la giusta mentalità che adesso dobbiamo essere bravi a replicare subito anche nel match di mercoledì a Imola.”.

VIRTUS PADOVA 76 – BLACKS FAENZA 61

VIRTUS PADOVA

Scanzi 22 (4/12, 1/5), Cecchinato 14 (3/4, 2/6), Ferrari 11 (5/8, 0/0), Bianconi 9 (2/2, 0/2), Antelli 7 (2/5, 0/0), Molinaro 6 (3/7, 0/1), Schiavon 3 (0/0, 1/3), Osellieri 2 (1/2, 0/0), Ius 2 (0/0, 0/1), Padovani 0 (0/0, 0/0), Guevarra n.e., Zanetti n.e.

BLACKS FAENZA

Tomasini 16 (6/8, 0/3), Petrucci 11 (3/4, 1/5), Aromando 10 (4/13, 0/2), Siberna 7 (2/5, 1/4), Papa 6 (1/4, 0/1), Vico 4 (2/3, 0/5), Galassi 3 (0/1, 1/5), Poggi 2 (1/5, 0/2), Pastore 2 (0/2, 0/1), Naccari n.e., Ballarin n.e.