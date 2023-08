Virtus Padova: Corrado Bianconi torna a vestire neroverde

La Virtus Basket Padova aggiunge un importante tassello nell’organico che sarà a disposizione di Coach De Nicolao per la stagione 2023/2024. È infatti ufficiale l’accordo con il giocatore, classe 1994, Corrado Bianconi che, neroverde già nel biennio 2019/2021, tornerà a vestire la maglia della Virtus Padova.

Nativo di Domodossola, Corrado Bianconi, lungo di 202 cm, dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Virtus Siena esordisce tra i Senior con la squadra toscana, prima di passare all’Andrea Costa Imola (tramite la Virtus Bologna). A Imola, nel campionato di DNA Gold, è protagonista di una buona stagione a quasi 9 punti di media e, dopo l’esperienza in A1 a Capo d’Orlando trova spazio in Serie A2, sempre in Sicilia, a Barcellona.

L’anno successivo rientra nella sua città natale a Domodossola in Serie B, risultando nella stagione 2016/2017 il miglior realizzatore della squadra a 13.7 punti di media. Sempre in Serie B, a Varese, incrementa le sue cifre (14.4 a partita) che conferma, dopo una stagione a Firenze, anche a Civitanova Marche. Nell’estate 2019 la Virtus Padova punta su di lui, che risponde chiudendo per due anni in doppia cifra, con ottime prestazioni e un Season High da 28 punti nella sua prima stagione in neroverde. Passa poi nelle file della Pallacanestro Crema nella stagione 2021/2022 che poi concluderà a Cecina, viaggiando con entrambe le maglie a circa 9 punti a partita. Nell’ultima stagione di Serie B torna a Padova, stavolta sponda UBP Petrarca, dove colleziona 31 presenze tra Supercoppa, campionato e Play In risultando il terzo violino della squadra con 10.7 punti di media.

Corrado Bianconi, che vestirà la maglia Virtus per la terza stagione in carriera, commenta così: “Dopo le due stagioni già passate in Virtus per me è un vero piacere tornare a vestire neroverde. Poter rimanere a Padova e giocare in B Nazionale in un ambiente che già conosco, con un progetto ben definito, sono state le motivazioni principali della mia scelta. Sicuramente è una Virtus nuova rispetto a quella di qualche anno fa, che è cresciuta molto sotto tutti i punti di vista, aumentando le proprie ambizioni. Il tipo di basket giocato, l’attenzione ai dettagli in campo ed i risultati ottenuti in questi ultimi anni ne sono la prova.”.

Il giocatore piemontese, continua: “Guardando il nostro girone ci sono sicuramente realtà che ai nastri di partenza possono sembrare favorite, ma credo che sarà un campionato molto equilibrato dove ogni squadra potrà dire la sua. Noi ovviamente dobbiamo puntare a fare sempre il massimo in campo, giocando un basket fatto di intensità, corsa e grande aggressività difensiva, che, guardando l’anno scorso la Virtus da avversario, sono state la chiave dei grandi risultati ottenuti e che hanno portato la squadra a un soffio dal terzo posto in Regular Season.“