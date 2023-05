Serie B: Una Virtus Padova perfetta batte Orzinuovi e porta a casa due punti importantissimi

Un’Antenore ai limiti della perfezione sfodera una prestazione di carattere per tutti i 40’ di gioco e in un finale infuocato strappa i due punti alla capolista Orzinuovi (60-58). Primo quarto a ritmi alti, in cui l’Antenore si affida a Marangon, Paolin e Ferrari facendo la voce grossa in attacco e in difesa e andando avanti di nove prima del recupero ospite che scrive il meno uno a fine parziale (21-20). Nella seconda frazione i ritmi si abbassano, a vantaggio di Orzinuovi, che, pur trovando il vantaggio, non riesce a contenere poi il ritorno dei neroverdi che all’intervallo restano avanti di cinque (34-29) grazie a una bella prova di squadra. Nella seconda metà della sfida gli ospiti mostrano tutte le loro qualità ma i giocatori di Coach De Nicolao rispondono sempre colpo su colpo, stringendo le maglie in difesa e mantenendo sempre in equilibrio il match fino alle battute conclusive. Tutto il roster neroverde mette il proprio tassello con Marangon, Ferrari e Ihedioha sugli scudi. Nel concitato finale di partita si accende Francesco De Nicolao che mette il timbro su un meritatissimo successo figlio di un grande serata difensiva di tutto il collettivo. Emblematico l’ultimo possesso del quarto quarto in cui i neroverdi forzano gli orceani alla palla persa, garantendosi il più due finale.

La cronaca della partita Antenore Energia Virtus Basket Padova – Agribertocchi Orzinuovi

Inizia forte l’Antenore, in un Pala Rubano dal clima incandescente con entrambe le tifoserie a farsi sentire, portandosi avanti con i canestri di Paolin e Marangon (6-5). La partita viaggia a ritmi subito altissimi: la Virtus con due bombe di Ferrari e Ihedioha, cui si aggiunge il contropiede di Marangon, prova a imporre il suo gioco e va a più nove (16-7) obbligando Coach Calvani al time-out a 4’ dalla fine del primo quarto. L’Antenore continua a spingere con il bel taglio a canestro di Marangon che, servito ottimamente da Ihedioha, trova altri due punti. Orzinuovi mostra le sue qualità sotto canestro e resta a contatto. Il canestro con fallo e il libero supplementare di Marco Lusvarghi permettono ai neroverdi di rimanere avanti alla fine del primo quarto (21-20) nonostante il rientro degli orceani propiziato da quattro liberi in fila.

Orzinuovi apre il secondo quarto con la tripla del sorpasso subito annullata da una penetrazione tutta carattere di Leonardo Marangon, che rimette in pari il punteggio. Marangon continua a bucare il canestro rispondendo ad un’altra tripla degli ospiti (25-26) che in questo secondo periodo riescono a far abbassare i ritmi ai neroverdi facendoli faticare in attacco. Michele Ferrari dalla lunetta ritrova la parità e Francesco De Nicolao il nuovo vantaggio, che viene incrementato da una bellissima giocata a tre di Paolin, Ferrari e Ihedioha per il canestro del numero 15 neroverde (31-28). Nell’ultimo giro di lancette la tripla di Ihedioha e una buona difesa sull’ultimo possesso ospite fanno rimanere l’Antenore avanti di cinque all’intervallo (34-29).

La ripresa si apre come si era chiusa la prima metà di gara: tripla di Ihedioha e ottima difesa che costringe gli ospiti a violare i 24’’. Marangon infila un’altra bomba e l’Antenore vola al massimo vantaggio con l’1/2 di Ihedioha in lunetta (41-29). Orzinuovi torna a segnare, ma Cecchinato trova un bell’assist per Ferrari che realizza da sotto (43-33). Dopo oltre 2’ in cui prevalgono le difese, Orzinuovi infila il mini-break, complice un antisportivo, che riporta a cinque punti il distacco, poi ridotto a due (44-42) con 1’ 21’’ da giocare nel quarto. In uscita dal time-out chiesto da Coach De Nicolao gli ospiti mettono la testa avanti con la tripla che fissa il 44-45 di fine terzo quarto.

In avvio di ultimo periodo Orzinuovi prova a mettere subito il timbro sul match, difendendo bene e producendo buone giocate in attacco (44-49). Leonardo Marangon trova una tripla incredibile allo scadere dei 24’’ che rianima la tana di Rubano. Con 6’ sul cronometro De Nicolao impatta la parità dalla lunetta e, sempre ai liberi, Cecchinato ridà il vantaggio ai neroverdi (50-49). Ancora Francesco De Nicolao segna per l’Antenore ma l’equilibrio rimane totale con la tripla di Orzinuovi (54-54). Michele Ferrari trova due punti, lanciato in contropiede da De Nicolao, che prima confeziona l’assist e, nell’azione successiva, trova il tiro vincente dalla media a 2’ dalla fine (58-54). Dalla lunetta Orzinuovi rientra a meno due, ma Marangon risponde con la stessa moneta (60-56). L’Antenore difende bene nel possesso successivo ma non concretizza in attacco e la squadra bresciana, ancora dalla lunetta, scrive di nuovo il meno due con 40’’ da giocare. L’Antenore non trova più il canestro in attacco e, dopo un’azione confusa a rischio palla persa, Orzinuovi esce dal time-out con 2’’ e 8 decimi sul cronometro e palla in mano.. L’Antenore difende con tutta la grinta che ha e costringe gli ospiti alla palla persa, lasciando 8 decimi a tabellone, il tempo necessario per rimettere la palla in gioco e far esplodere di gioia tutta la tana di Rubano.

La voce del Coach

“Una gara ai limiti della perfezione stasera: questo è quello che sapevamo di dover fare e che abbiamo fatto per un successo meritato. Una partita composta da tanti piccoli fattori che magari non lasciano il segno nelle statistiche ma che servono a vincere sfide come questa. – ha commentato a fine partita il Coach di Virtus Basket Padova, Riccardo De Nicolao – Un plauso al gruppo e ai singoli, che difensivamente hanno fatto un ottimo lavoro e che ci hanno creduto fino in fondo trovando in difesa le energie per concretizzare in attacco.”.

ANTENORE ENERGIA 60 – AGRIBERTOCCHI 58

ANTENORE ENERGIA VIRTUS PADOVA: Marangon 18 (5/10, 2/3), Ferrari 12 (3/6, 1/1), Ihedioha 12 (1/3, 3/4), De Nicolao 8 (3/9, 0/2), Paolin 4 (2/5, 0/2), Cecchinato 3 (0/2, 0/3), Lusvarghi 3 (1/2, 0/0), Schiavon 0 (0/0, 0/0), Osellieri 0 (0/1, 0/1), Venier 0 (0/0, 0/0), Padovani n.e., Bedin n.e.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Leonzio 17 (1/6, 4/8), Planezio 10 (1/4, 1/5), Trapani 10 (1/3, 0/3), Da Campo 7 (2/5, 0/2), Procacci 5 (1/3, 1/1), Alessandrini 4 (1/2, 0/2), Agbamu 3 (1/3, 0/0), Ponziani 2 (1/5, 0/0), Gallo 0 (0/0, 0/2), Gasparin n.e., Carnevale n.e.