Basilica di Sant'Antonio, fedeli in aumento in attesa della Tredicina

Se non fosse per le mascherine sul volto, alle quali tuttavia ci siamo abituati, il Covid sembrerebbe solo un brutto incubo. Basilica di Sant’Antonio affollata domenica 30 maggio, vigilia di inizio Tredicina 2021.

Sant'Antonio

Pellegrini e devoti hanno ordinatamente affollato tutte le celebrazioni del mattino, in particolare la Santa Messa delle ore 11 presieduta dal rettore della Basilica, padre Oliviero Svanera. Ordinati e rispettosi delle distanze, i fedeli hanno seguito la liturgia nei 350 posti disponibili all’interno del santuario; alcuni si sono sistemati nei posti allestiti all’esterno, nel Chiostro del Noviziato, dove, come per lo scorso anno, sono stati allestiti i due maxi schermi. I numeri iniziano a crescere, seppure ben lontani dai dati pre-Covid: sabato 29 maggio sono stati 1.570 i passaggi alla Cappella delle Reliquie. La fede, mai sopita in questo lungo anno di pandemia, può finalmente ritornare a camminare sui passi dei pellegrini e a respirare la viva presenza della comunità. Prime code, ordinate e distanziate, per entrare dall’ingresso della navata di sinistra riservato a quanti desiderano accedere alla Tomba e per sfilare dinanzi alle Reliquie: a mezzogiorno sono stati 602 i passaggi registrati dal contapersone.

Tredicina

«Dopo molti lunghi mesi di santuario vuoto e silenzioso - commenta il rettore padre Olivero Svanera - riempie di gioia vedere la Basilica nuovamente animata da volti attenti e sguardi colmi di fede al di sopra delle mascherine. Confidiamo nell’aiuto e nel sostegno del Santo, affinché ci accompagni in quest’ultimo tratto di cammino nella speranza di lasciarci finalmente alle spalle il Covid». Da domani avrà inizio la Tredicina delle diocesi del Veneto. Mercoledì 2 giugno una novità: per la prima volta il Pellegrinaggio della Comunità filippina del Veneto che si riunirà in Basilica per la Santa Messa delle ore 12.